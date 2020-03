Animal Crossing New Horizons: compleanni e matrimoni in game a causa della quarantena

Se siete possessori di Nintendo Switch con molta probabilità in questi giorni di quarantena vi state divertendo come matti in Animal Crossing New Horizons. Il nuovo titolo targato Nintendo ha debuttato addirittura al primo posto nella classifica italiana testimoniando quanti il gioco abbia colpito gli appassionati del brand ed abbia fatto avvicinare anche chi non ha mai voluto avvicinarsi fino ad oggi.

Come ben sappiamo Animal Crossing New Horizons è stato rilasciato lo scorso 20 marzo, in piena situazione d’emergenza mondiale causata dalla pandemia da COVID-19 che sta inginocchiando tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare tutti gli utenti e sperano vivamente che il titolo possa dare una mano in questo momento di difficoltà. Ovviamente la quarantena ha portato anche a slittare avvenimenti importanti come matrimoni oppure compleanni ma in questo caso il gioco della console ibrida di casa Nintendo ha in suo modo aiutato ad alleviare la tristezza della cancellazioni di questi eventi ricorrendo al suo enorme potenziale. Qualcuno è riuscito ad esempio ad organizzare un matrimonio virtuale, qui di seguito potete ammirare la prova di questa piccola perla.

Le svariate isole proposte dal titolo stanno ospitando anche compleanni a sorpresa o addirittura c’è chi prova a consolarsi della vacanza in Giappone tristemente annullata aggirandosi tra le atmosfere ed ambientazioni che ricordano la cultura nipponica. Insomma, se si ha un po’ di inventiva e soprattutto del sano umorismo sembra che si possa raggirare qualsiasi problema con Animal Crossing New Horizons, ed a noi questo fa particolarmente sorridere.

Cosa ne pensate di questa notizia? State anche voi sfruttando il titolo per “viaggiare” tra isole? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Per tutte le novità riguardanti questo incredibile capitolo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.