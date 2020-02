Animal Crossing New Horizons: stagioni e crafting DIY, ecco le novità

Il mese di marzo risulta senz’ombra di dubbio uno dei mesi più attesi dai vari videogiocatori. Non è più un segreto ormai il fatto che durante il prossimo mese il mercato videoludico verrà invaso da una moltitudine di opere. Tra i vari titoli in uscita si va ad aggiungere anche il tanto atteso Animal Crossing New Horizons. L’opera Nintendo debutterà per la prima volta su Nintendo Switch il prossimo 20 Marzo ed in occasione dell’imminente uscita la casa di Kyoto ha deciso di rilasciare ulteriori dettagli sul titolo.

Durante la giornata di oggi Nintendo ha deciso di “organizzare” un evento Direct dedicato proprio al futuro Animal Crossing New Horizons. Attraverso questa breve diretta la casa nipponica ci ha deliziato con svariate novità (certe di rilievo, altre meno). Se per caso vi siete persi il Direct in questione e non volete andare a recuperarlo (o semplicemente vi interessano solo specifiche novità), di seguito troverete un elenco riguardante una parte delle varie novità presentate:

Potete prenotare ad un prezzo scontato Animal Crossing New Horizon: ecco tutte le informazioni

Le differenze stagionali: così come nei passati titoli, anche in questo nuovo Animal Crossing New Horizons le stagioni avranno un ruolo importante. Ogni singola stagione si differenzierà attraverso attività specifiche che cambieranno lungo l’anno solare. Questa specifica “feature” era già presente nelle passate opere.Tuttavia fa sicuramente piacere vederla ritornare con qualche novità non del tutto scontata (come per esempio le aurore boreali che saranno visibili durante il periodo invernale).

Creazioni "fai da te": Animal Crossing New Horizons ci darà la possibilità (ancora una volta) di sfruttare le risorse da noi raccolte per creare nuovi interessanti oggetti. Tutto quello che servirà fare e usare il banco di lavoro, imparare uno schema "fai da te", controllare che le risorse neccessarie siano in nostro possesso et voila! Il gioco sarà fatto! Questa funzione vi darà modo di personalizzare la proprie isola deserta con una moltitudine di oggetti.

Personalizzare le proprie creazioni: Oltre la possibilità di creare nuovi oggetti, Animal Crossing New Horizons ci darà anche modo di modificare e personalizzare a proprio piacimento le nostre creazioni. Il gioco ci darà modo di imparare come cambiare il colore o addirittura la decorazione di tutte le nostre creazioni. Sicuramente questa "feature" renderà l'isola di ogni singolo giocatore unica.

Sicuramente l’aggiunta di tutte queste nuove features non faranno altro che ampliare l’esperienza generale di Animal Crossin New Horizons. Noi sinceramente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra il titolo e di creare la nostra isola! Vi ricordiamo ancora una volta che il gioco uscirà il prossimo 20 Marzo e sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite!