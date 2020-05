Animal Crossing New Horizons: le vendite attuali sorprendono gli stessi producer

Nel corso degli anni, la serie di Animal Crossing è progressivamente diventata uno dei più grandi franchise di Nintendo. E a conferire notevole popolarità alla serie è l’ultimo titolo, New Horizons, uscito il 20 marzo 2020 e grazie al quale stiamo assistendo a qualcosa di veramente epico! Com’è noto, i dati di vendita dimostrano che Animal Crossing New Horizons ha venduto 11,77 milioni di copie solamente dopo undici giorni dal lancio, addirittura raggiungendo 13,41 milioni di copie vendute entro le prime sei settimane. Ebbene, si tratta di un successo clamoroso.

Nell’ultimo Q&A di Nintendo, la società ha rivelato che le vendite attuali hanno già raggiunto le aspettative di vendita inizialmente stimate per l’intero ciclo produttivo del gioco. In meno di due mesi, infatti, Animal Crossing New Horizons ha venduto più di quanto Nintendo in realtà si aspettasse di vendere in circa tre anni, pianificando di supportare il gioco fino a quando Nintendo Switch rimarrà sul mercato principale – considerando che attualmente si trova a circa metà del suo ciclo vitale.

Che Animal Crossing fosse una serie molto apprezzata e di successo è indiscutibile. Ma le performance registrate sono realmente straordinarie, considerando che le vendite hanno raggiunto dei picchi pazzeschi. A tale successo, sicuramente, ha contribuito l’arrivo del gioco proprio durante il periodo dell’attuale pandemia, che ha costretto svariati paesi a severe misure di confinamento sociale.

In questo tragico panorama, contrassegnato da una preoccupante atmosfera di solitudine casalinga, Animal Crossing New Horizons ha rappresentato per milioni di videogiocatori il passatempo ideale, confermando l’ambizione dei producer che si auguravano di riuscire ad aiutare le persone a trovare un po’ di svago e di distrazione, nonostante le circostanze. Non di meno, è da premiare anche la qualità di questo titolo, visto che da decenni Animal Crossing continua a conquistare letteralmente i videogiocatori con il suo universo parallelo sempre più grazioso e originale.