Animal Crossing New Horizons: ecco il video dell’unboxing di nonna Audie

Durante lo scorso mese vi avevamo parlato dell’omaggio che Nintendo ha voluto dedicare a un’anziana signora di 88 anni grande fan del recentissimo Animal Crossing New Horizons. Ci riferiamo alla dolcissima nonna Audrey, conosciuta con il nome di “Audie”, che aveva totalizzato ben 3.500 ore di gioco sul precedente capitolo della saga Animal Crossing: New Leaf, uscito su Nintendo 3DS.

L’immagine dedicata da Nintendo alla signora, la quale si è dedicata moltissimo nella creazione di una piccola cittadina virtuale, ha fatto commuovere l’intera community di Animal Crossing durante lo scorso mese. A renderla famosa però, è stato il suo piccolo nipote tramite la creazione di un video diventato poi virale su Youtube.

Con l’arrivo dello strepitoso Animal Crossing New Horizons che sta registrando un successo incredibile anche nel nostro paese, il piccolo ragazzino ha deciso di fare un grande regalo alla sua nonnina, regalandogli una Nintendo Switch Limited Edition a tema Animal Crossing New Horizons. Nel video presente poco più su, potete gustarvi l’unboxing della signora che tra l’altro ha anche raccontato com’è nata la sua passione per la celebre serie di Nintendo.

Animal Crossing New Horizons è il nuovo capitolo della saga dedicato alle isole degli animaletti antropomorfi, e seguito diretto di Animal Crossing New Leaf. La nuova esclusiva di Nintendo è uscita lo scorso 20 marzo 2020 e sta riscuotendo un successo incredibile in tutto il mondo, come testimoniano gli eccellenti risultati ottenuti nel mercato UK e in Giappone, dove Famitsu ha confermato l’eccellenti vendite registrate anche durante la seconda settimana dal lancio ufficiale.

