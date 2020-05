Annunciato Mafia Trilogy, possibile remake per il primo capitolo.

Era nell’aria e finalmente è arrivata l’ufficialità, Mafia Trilogy è realtà e comprenderà Mafia, Mafia II e Mafia III. Non si hanno tantissime altre informazioni, per l’annuncio completo e i dettagli dovremo attendere il 19 maggio, anche per capire quello che potrebbe essere il remake grafico del primo capitolo della serie, nonché il più amato.

Nel trailer possiamo vedere tre scene dei tre capitoli, la prima è probabilmente riservata al primo Mafia, con la differenza che a livello tecnico sembra essere decisamente diversi step oltre a quello che ricordavamo nel lontano 2002. Non vediamo l’ora di saperne di più nel dettaglio, nel frattempo vi mostriamo il teaser trailer di Mafia Trilogy che potete vedere qua sotto.

Mafia è una serie action-free roaming di enorme successo. I primi due capitoli, ambientati tra il 1930 e il 1951 sono tra i più amati e apprezzati. In entrambi interpretiamo una persona comune destinata a scalare le gerarchie di una famiglia mafiosa negli Stati Uniti d’America. Il terzo capitolo ha cercato di cambiare, sia ambientazione che tematiche, puntando di più su un concetto di “famiglia” differente, proponendo una New Orleans fittizia – New Bordeaux – degli anni 60 e mettendo come protagonista un personaggio esterno alla malavita che abbiamo imparato a conoscere nei primi due capitoli.

Qualora arrivassero altre notizie per tempo non indugeremo a informarvi. Ora vogliamo sapere da parte vostra che cosa ne pensate di questo annuncio e se siete contenti di rivivere l’avventura dei tre capitoli di Mafia tirati a lucido per l’occasione, soprattutto per quanto concerne il primo storico capitolo della serie. L’appuntamento è per il prossimo 19 maggio, giorno in cui seguiremo l’annuncio completo e l’evento, riportandovi nel dettaglio tutte le informazioni necessarie sulla collezione completa e capire quali migliorie avremo sia per il primo capitolo che per gli altri due presenti. La collection è prevista per Xbox One, PS4 e PC.