Anthem: la patch 1.04 porta molteplici novità

Anthem è in continua evoluzione e gli sviluppatori ci spiegano esattamente cosa avremo a disposizione con l'update 1.04. Vediamo tutti i dettagli.

Anthem non ha visto un lancio perfetto, in termini di reazione del pubblico, a causa di alcuni problemi tecnici e di bilanciamento del sistema di loot. Non per questo BioWare si è scoraggiata e ha smesso di lavorare: i primi risultati economici sono molto positivi, secondo gli ultimi dati resi disponibili, ed Electronic Arts può ritenersi soddisfatta. La strada è comunque lunga per Anthem e ora possiamo scoprire su cosa si concentreranno gli sviluppatori.

I nuovi cambiamenti in arrivo tramite la patch 1.04 sono stati condivisi durante un livestream condotto da BioWare e di cui è stata pubblicata una versione abbreviata sul subreddit di Anthem. I cambiamenti più importanti includono una serie di miglioramenti alla Forgia, come l’eliminazione del caricamento per accedervi e la possibilità di entrarvi da qualsiasi punto di Fort Tarsis.

Inoltre, il bottino rilasciato dai boss delle Roccaforti garantirà sempre un oggetto di livello Mitico a difficoltà Gran Maestro, ma il loot rimanente potrà essere convertito in oggetti Mitici/Leggendari. Gli scrigni delle Roccaforti e del gioco libero riceveranno un aumento della frequenza di rilascio di equipaggiamenti più rari.

Con l’update 1.04 gli scrigni Elysian saranno disponibili alla fine delle Roccaforti, dopo la sconfitta del boss e potranno contenere vari oggetti e materie prime per il crafting. La chiave per aprire gli scrigni si otterrà completando le sfide quotidiane. Inoltre, tutti i giocatori otterranno la ricompensa, quindi nel caso nel quale tutti e quattro abbiano una chiave, ognuno riceverà quattro ricompense. Il numero di chiavi in possesso sarà esplicitato all’interno di Fort Tarsis, accanto al numero di monete in possesso.

Saranno aggiunte le missioni Leggendarie: sono missioni più complesse e rigiocabili. Al lancio saranno sei e se ne potrà giocare una ogni giorno. Le si troverà sempre sulla mappa: non sarà necessario parlare con un personaggio per attivarle.

Inoltre, per la versione PC, sono state aggiunge varie opzioni FOV (Ground FOV, Zoomed FOV, Pilot FOV, Flight FOV, Swim FOV). Sarà aggiunto anche il precedentemente promesso supporto al DLSS. Tra le caratteristiche attualmente “in forse” vi è anche il supporto allo SLI. Le novità confermate dovrebbero arrivare la prossima settimana, ma BioWare ci ricorda che i piani possono sempre cambiare. Diteci, state giocando ad Anthem? Vi ritenete soddisfatti?