Anthem: BioWare inizia a modificare il sistema di loot

Anthem non ha avuto una partenza perfetta, ma sta continuando a migliorarsi e a seguire il feedback dei giocatori; BioWare farà le giuste modifiche?

Come vi avevamo riportato, un gruppo di giocatori di Anthem la scorsa settimana ha deciso di “scioperare” per convincere BioWare a modificare il sistema di loot del gioco. Tutto è partito da un utente Reddit chiamato Afinda il quale ha esposto la propria opinione sul gioco e ha consigliato a tutti coloro i quali non fossero soddisfatti di non giocare per vari giorni.

La richiesta principale era legata all’aumento di bottino di qualità. Secondo gli utenti, infatti, il gioco presenta percentuali di ottenimento troppo basse. BioWare aveva replicato affermando di non essere soddisfatta, lei per prima, della questione loot e che il team era al lavoro per trovare una soluzione, ricordando inoltre che non è un procedimento semplice e un piccolo cambiamento potrebbe creare vari problemi all’equilibrio di gioco.

BioWare, da allora, ha aggiornato il gioco sui server (questo significa che non è necessario scaricare una patch enorme) aumentando le ricompense. I giocatori che combattono a difficoltà elevata otterranno oggetti di alto valore più facilmente e, in generale, tutti i nemici potenti hanno ottenuto un aumento di probabilità per il rilascio di loot, indipendentemente dal livello di difficoltà al quale si gioca.

Questo è solamente il primo di vari cambiamenti che saranno implementati dal team di sviluppo all’interno di Anthem. Tramite Reddit, il community manager Jesse Anderson ha affermato che BioWare è sempre al lavoro sul gioco ed è sempre attenta al feedback rilasciato dagli utenti: così come varie meccaniche sono state inserite per il desiderio dei giocatori (la possibilità di avviare una spedizione in ogni parte di Fort Tarsis e di vedere il loot dei boss nelle Fortezze, esempio), allo stesso modo gli sviluppatori stanno lavorando per dare ai fan la migliore esperienza possibile con l’ottenimento del bottino.

Diteci, avete giocato negli ultimi giorni? Potete ritenervi soddisfatti degli oggetti ottenuti, oppure credete che siano necessarie delle modifiche?