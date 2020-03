Apex Legends: Il Canyon dei Re é tornato!

Gli sviluppatori di Respawn hanno confermato che la mappa Canyon dei Re vedrà il suo ritorno su Apex Legends e che la stessa rimarrà a disposizione dei giocatori per un bel po’di tempo. Anche se la mappa originale resterà disponibile nella playlist casuale Play Apex solo per un periodo di tempo limitato, che scade il 23 Marzo. La mappa andrà a sostituire Confini del Mondo nelle partite classificate a partire dal 24 Marzo, restando accessibile nel gioco almeno fino alla fine della stagione 4: Assimilazione prevista per gli inizi di maggio.

Il ritorno della mappa sarà sicuramente gradito da chi in passato non aveva apprezzato l’arrivo della mappa Confini del mondo, ma anche a chi si è ritrovato a giocare su Apex Legends successivamente all’ingresso della stessa. È questo uno dei principali motivi che hanno spinto Respawn Entertainment a permettere l’accesso su entrambe le mappe.

Time to put some lead down range. 😎 Season 2 Kings Canyon is now available to play, as well as World's Edge, now through March 23. pic.twitter.com/KMWu3HxT9v — Apex Legends (@PlayApex) March 20, 2020

Questa sarà infatti la prima opportunità di giocare sul Canyon dei Re da quando gli Evo Armor sono stati introdotti su Apex Legends, con eccezione fatta per le modalità a tempo. Gli Evo Armor come sappiamo sono scudi per il corpo incentrati sull’evoluzione introdotti come parte dell evento Apex Legends System Override Collection durante la modalitá a tempo limitato Deja Loot. Gli Evo Armor possono essere trovati come qualsiasi altro consumabile, arma o pezzo di armatura. La loro particolarità sta però nel fatto che possono migliorare col tempo andando ad infliggere danno.

Fino a questo momento Il Canyon dei Re è tornato in passato con delle modifiche a tema natalizio e delle modifiche a tema notturno quindi se dovesse tornare in maniera permanente all’interno del gioco potrebbe subire ulteriori modifiche. Per vedere cosa ci aspetta non possiamo quindi far altro che aspettare il 24 Marzo in modo da osservare con i nostri occhi le eventuali modifiche apportate alla mappa da Respawn Entertainment. E voi cosa ne pensate di questo grande ritorno? Fateci sapere nei vostri commenti!