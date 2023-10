Apex Legends | Tutte le novità della stagione 19

Abbiamo avuto il piacere di assistere a un evento a porte chiuse dedicato alle numerose novità che vedranno la luce durante la diciannovesima stagione di Apex Legends.

Una season, ribattezzata Ignite, che oltre a vedere l’arrivo di numerosi contenuti, strizza ancora una volta all’universo di Titanfall, infittendo il mistero che sta aleggiando attorno al secondo capitolo in seguito alla nuova modalità aggiunta da Respawn.

Come da tradizione, la diciannovesima stagione porta con se una nuova leggenda: Conduit. Il corto animato che introduce la combattente proveniente dalle Filippine, ci ha emozionato poiché, oltre a mostrarci un combattimento fra Titan, ha presentato una legenda legata a doppio filo con i celebri robottoni.

Conduit, difatti, fa largo uso di una vecchia batteria reperita fra i resti di un Monarch (un nome che i fan di Titanfall 2 ricorderanno molto bene), la quale è stata implementata nell’esoscheletro che la ragazza sfrutta per combattere.

Conduit è stata definita dagli sviluppatori come una “shield healer”, ovvero un personaggio le cui abilità sono legate principalmente al supporto e al ripristino delle difese dell’intera squadra.

Difatti, l’abilità tattica di Conduit si chiama “Radiant Transfer” è permette alla combattente di generare un raggio capace di connettere lei a un altro membro della squadra e di applicare a entrambi un sovrascudo.

L’abilità passiva della legenda, invece, si chiama “Savior’s Speed” e risolve il problema che potrebbe generarsi quando si vuole generare un sovrascudo a un membro della squadra improntato sugli spostamenti rapidi. La skill, difatti, permette a Conduit di sfruttare la sua tuta per spostarsi molto rapidamente verso gli alleati, lasciando alle sue spalle una scia.

Infine troviamo la Ultimate: Energy Barricade, la quale ha una tripla funzione: aggressiva, difensiva e di controllo. Si tratta, difatti, di una abilità che permette di lanciare una serie di dispositivi che rallentano, e danneggiano, i nemici che si trovano all’interno del loro raggio d’azione.

Questi dispositivi possono essere sfruttati per bloccare temporaneamente i nemici, in maniera tale da poterli eliminare facilmente, poter allontanarsi da loro o, addirittura, impedirgli di uscire dal raggio d’azione della tempesta, lasciandoli al loro triste destino.







Ignite, però, non si limita ad aggiungere una nuova leggenda ma si impegna anche a rifare il look a Storm Point, la mappa introdotta con la undicesima stagione di Apex Legends.

Ribattezzata, per l’occasione, Energized Storm Point, questa rinnovata mappa presenta alcune pesanti modifiche all’intera superficie dell’area di gioco, andando a correggere tutti quei problemi strutturali che per mesi sono stati segnalati dalla community di Apex Legends.

La nuova mappa presenta sei nuovi punti di interesse, checkpoint modificati e una riduzione delle dimensioni (a farne le spese è stata la costa sud della precedente versione), in modo da ridurre le distanze fra i POI e velocizzare le partite che si svolgeranno al suo interno.

Per quanto riguarda, invece, le partite classificate, Respawn ha deciso di introdurre una nuova meccanica chiamata Promotional Trial.

Si tratta, fondamentalmente, di una serie di sfide che dovranno essere completate per passare al grado successivo delle classifiche, evitando quella spiacevole situazione che vede molteplici giocatori scalare i ranghi giocando in maniera, eccessivamente, passiva.

Infine, è stata rimossa la limitazione di grado quando si crea una squadra per le partite classificate, permettendo a chiunque di giocare con i propri amici indipendentemente dal livello raggiunto.

Infine, e ci viene da dire anche finalmente, la stagione 19 includerà la cross-progression.

Il proprio profilo verrà automaticamente convertito in “unificato”, permettendo ai giocatori di associare tutte le piattaforme a loro disposizione con l’account EA, in maniera tale da ritrovare i propri oggetti, le proprie leggende e i propri progressi, su qualsivoglia piattaforma di gioco.

Per chi ha creato diversi profili su diverse piattaforme, non c’è nulla da temere in quanto la cross-progression, unirà tutte le monete e tutti i contenuti sbloccati da tutti i profili, unificandoli su quello che avrà raggiunto il profilo più alto al momento della conversione.

Insomma, un bel po’ di novità attendono i giocatori di Apex Legends con la prossima stagione.