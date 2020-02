Apex Legends: l’update della Stagione 4 aggiunge un’arma e modifica la mappa

Il nuovo aggiornamento di Apex Legends Assimilazione è stato lanciato ufficialmente ieri portando il titolo di Respawn Entertainment alla stagione 4. L’update ha visto l’arrivo di una temibile Leggenda di nome Revenant il simulacro scheletrico, ad un’arma bonus chiamata Sentinel ed a diverse modifiche alla mappa di gioco e molto altro ancora.

Se in questi giorni vi abbiamo mostrato Revenant in azione con uno spettacolare trailer di presentazione, non vi abbiamo ancora parlato di Sentinel, uno speciale fucile da cecchino che potrebbe cambiare le sorti della partita. L’arma presenta uno speciale meccanismo di carica, offrendo ai giocatori la libertà di personalizzare i propri colpi, dai tiri lenti a quelli veloci ad esempio, oppure anche a quelli caricati. Interessante iniziativa da parte degli sviluppatori è anche un particolare regalo di anniversario. Per coloro che non hanno ancora potuto effettuare l’accesso durante la prima settimana del nuovo aggiornamento di Apex Legends, dal 4 all’11 febbraio potranno ricevere questo speciale regalo con all’interno un badge fedeltà, 10 mila punti esperienza per la propria partita ed altro ancora.

Apex Legends Sentinel

Anche per le mappe di gioco sono arrivate diverse modifiche. La prima cosa che noterete atterrando sarà il Planet Harvester, una enorme struttura. Grazie alla distribuzione su più livelli, il Planet Harvester porta in gioco un elemento di novità e sarà interessante scoprire quale impatto avrà sul gameplay. I combattimenti dovrebbero essere più circoscritti, dal momento che le squadre tenderanno a iniziare gli scontri nei lunghi corridoi che conducono al centro della struttura. Questo dovrebbe anche rendere più prevedibile l’arrivo di terze squadre e facilitare la difesa. Anche Capitol City vedrà un cambiamento a causa di questo Planet Harvester, aggiungendo una voragine al centro della mappa dividendo l’area letteralmente in due parti ben distinte, le aree in questione si chiameranno Frammento est e Frammento ovest.

Possiamo quindi dire che la stagione 4 è entrata nel vivo. Auguriamo a tutti voi di divertirvi con la nuova Leggenda ed il nuovo fucile da cecchino. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Apex Legends.