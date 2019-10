Apex Legends: segnalato un grave bug legato al Pass Battaglia

Apex Legends è arrivato alla stagione 3 ma un bug sta bloccando la progressione con il Pass Battaglia. Ecco tutti i dettagli sulla questione.

La Stagione 3 di Apex Legends è finalmente iniziata e i giocatori sono molto contenti di potersi lanciare in una nuova mappa, provare un nuovo personaggio e ottenere tanti altri elementi cosmetici. Pare però che un bug stia rendendo questi primi giorni poco soddisfacenti, impedendo ai proprietari del Pass Battaglia di ottenere le ricompense che spetterebbero loro.

Il Pass Battaglia, infatti, dà accesso a cento livelli che, man man che vengono sbloccati, assegnano al giocatore altrettanti premi. Pare però che il bug impedisca di salire di livello all’interno del Pass, quindi risulta impossibile ottenere i premi. Si tratta di un grave problema, sopratutto visto che il Pass Battaglia è a pagamento.

Il bug sembra avere diversi effetti. Un utente segnala che, pur vedendosi assegnare XP alla fine di uno scontro, al successivo round il conteggio ritorna al valore originale, come se il match precedente non fosse mai avvenuto. Un altro invece afferma di essere arrivato al livello 8 (con tanto di prova sotto forma di immagine), ma verificando i progressi nel Pass il menù lo ha riportato al livello 7. Un altro ancora afferma invece che semplicemente non sta ricevendo più punti esperienza.

Le segnalazioni degli utenti di Apex Legends sono molteplici e pare quindi improbabile che sia un caso isolato a pochi giocatori. Di certo Respawn Entertainment risolverà la questione (speriamo in tempi rapidi), ma pare difficile che possa riassegnare tutti gli XP persi ai giocatori. Voi cosa ne pensate?