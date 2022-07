Il caldo si sta facendo sentire particolarmente quest’anno e si sa, anche videogiocare diventa difficile e faticoso se non si è muniti di un ambiente di gioco bello fresco. Questa situazione estiva si sta abbattendo anche sulla scena eSport mondiale, dove uno dei prossimi tornei di Apex Legends è stato da poco rimandato proprio a causa del troppo caldo. Una situazione molto particolare e che andremo a espandere proprio in questo articolo.

Il torneo di Apex Legends in questione è organizzato da Hyperluxe, una delle piattaforme eSport più prolifiche del settore. Come già accennato nel paragrafo precedente, la causa del rimando di questo torneo è il troppo caldo che si sta verificando nel Regno Unito. Come ben sapete, l’ondata di caldo che stiamo vivendo sta colpendo quasi tutto il continente europeo e anche i paesi nordici stanno toccando vette di caldo da record.

“A causa delle insopportabili alte temperature nel Regno Unito, abbiamo deciso di rinviare l’evento a quando tutti potranno competere in modo sicuro. La salute e la sicurezza dei nostri partecipanti è la nostra massima priorità”, questo è quanto ha dichiarato l’organizzatore del torneo di Apex Legends sul proprio profilo Twitter. Al momento non sono ancora state ufficializzate le nuove date, ma è probabile che il torneo verrà fatto appena la stagione calda terminerà.

ATTENTION

Due to the unbearable temperature in the UK we will be postponing todays event until everyone can compete comfortably. The health and safety of our participants is our top priority.

Stay tuned!!#ApexLegends #heatwave #UKHeatwave pic.twitter.com/j6YE24yi07

— Hyperluxe (@hyperluxeGG) July 19, 2022