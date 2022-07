Rapper, cantante e superstar, Post Malone è anche un grande appassionato di giochi. Dopo le sue dichiarazioni sulla colonna sonora di Elden Ring, l’artista ha comunicato l’avvio di una nuova iniziativa destinata a raccogliere fondi per beneficenza. Per tutta la settimana, infatti, il cantante trasmetterà in live su Twitch le sue partite ad Apex Legends. Tutto il ricavato verrà devoluto ad enti benefici.

Apex Legends Season 13

L’evento si chiama “Gaming For Love” e includerà quattro stream su Twitch. Gli orari, purtroppo, sono proibitivi per il pubblico italiano dal momento che le dirette inizieranno intorno alle 3:00. Lo spettacolo andrà avanti per quattro giorni: 18, 20, 22 e 24 luglio. La prima serata, dunque, si è già conclusa ma ne rimangono ancora tre all’insegna di Apex Legends.

Gli spettatori di Twitch potranno donare ai seguenti enti di beneficenza: Human Rights Watch, un’organizzazione che conduce ricerche e advocacy sui diritti umani. Project Hope, che affronta il cambiamento climatico. United Way, che, invece, si batte per raccogliere fondi per le vittime in Ucraina. The Trevor Project, un’organizzazione che fornisce servizi di supporto in caso di crisi alla comunità LGBTQ. Anche Respawn Entertainment sta contribuendo alla causa e ha donato $ 10.000 a ciascun ente di beneficenza. Lo studio di sviluppo Apex Legends sta anche sponsorizzando l’iniziativa di Post Malone in modo da aumentare il potenziale pubblico.

Join @PostMalone all week as he plays Apex and raises money for a good cause tonight's stream starts now! https://t.co/jiYVoBHhZh pic.twitter.com/DHK0UbDpsh — Apex Legends (@PlayApex) July 19, 2022

Non è la prima volta che Post Malone si dedica allo streaming, anche con lo stesso Apex Legends. Già a febbraio, infatti, in un’altra stream ha affermato di aver riscoperto la passione per i videogiochi dopo anni di assenza. Finora, la prima stream del rapper ha fatto segnare una media di oltre 20.400 spettatori con un picco di 23.701 spettatori, mettendolo al primo posto della categoria insieme a Brandon “Aceu” Winn. Allo stesso modo, non è la prima volta che la superstar realizza eventi gratuiti o di beneficienza. Basta pensare al concerto in streaming tenuto durante la pandemia, nel quale l’artista ha realizzato svariate cover dei Nirvana.