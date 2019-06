Apex Legends: ecco il trailer di gameplay ufficiale della Stagione 2

Apex Legends darà il via alla stagione 2 a breve: ora, possiamo ammirare due nuovi filmati ufficiali; uno dedicato al gameplay e uno alla narrazione.

Nella giornata di ieri sono emersi tramite un leak dei nuovi video della stagione 2 di Apex Legends: ora, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno rilasciato la versione ufficiale. La seconda stagione del battle royale degli autori di Titanfall e Star Wars Jedi Fallen Order inizierà la prossima settimana.

La Stagione 2 è intitolata Alta Tensione e ci permetterà di visitare una versione alternativa dell’attuale mappa, il Canyon dei Re, che sarà popolata dalle creature che già sono apparse negli ultimi tempi. Questa stagione introdurrà Wattson, le partite classificate, la mitraglietta leggera L-Star, le sfide (come quelle di Fortnite) e alcune modifiche alla mappa.

Oltre al video di gameplay che potete vedere qui sopra, è stato condiviso un filmato narrativo che giustifica i cambiamenti in arrivo in Apex Legends: possiamo vedere che qualcuno (probabilmente il tanto chiacchierato hacker Crypto) ha manomesso una delle torri del Canyon e ciò ha permesso ai Flyer e ad altre creature gigantesche di introdursi nell’arena.

Vi ricordiamo infine che il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, PC e Xbox One. Si è parlato di una versione Switch, ma attualmente pare che l’obbiettivo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts sia la versione mobile (iOS e Android) di Apex Legends: non si hanno però informazioni precise sulla questione. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?