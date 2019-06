App Xbox su Windows 10: Microsoft promette nuove funzioni

L'App Xbox su Windows 10 è pronta per una piccola rivoluzione: Microsoft la sta aggiornando per proporre nuove funzioni. Ecco i primi dettagli.

Microsoft sta modificando le funzionalità dell’app Xbox per Windows 10. Precedentemente, era il principale modo per accedere alla lista amici Xbox, ai messaggi e alle feature del party console tramite PC, ma ora Microsoft l’ha aggiornata su Windows 10 e l’ha rinominata in “Xbox Console Companion”. Nel messaggio d’update, Microsoft ha scritto “Questa app è stata rinominata Xbox Console Companion per diventare un’app dedicata alle feature e alle impostazioni delle console Xbox.”

Al tempo stesso, Microsoft sta suggerendo i suoi piani futuri per questa nuova App Xbox su Windows 10: “Preso sarà disponibile una nuova esperienza desktop!” Non è chiaro cosa voglia dire, ma è probabile che riceveremo presto novità, magari questa domenica, durante la conferenza Xbox (qui gli orari e i dettagli).

Microsoft ha recentemente rilasciato un update per la Game Bar su Windows 10: è chiaro che il suo impegno verso il gaming PC su Windows 10 non verrà meno a breve termine; alcuni appassionati temevano che Microsoft volesse eliminare l’app Xbox, dopo che Phil Spencer aveva ammesso che sul lato Windows c’era molto lavoro da fare. Pare invece che Microsoft preferisca lavorare su quello che ha già a disposizione, piuttosto che iniziare da capo.

Diteci, siete dei grandi utilizzatori dell’app Xbox, ora rinominata in Xbox Console Companion?