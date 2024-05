I capibara invadono Elden Ring nella mod più assurda che vedrete oggi

L'attesa per l'arrivo del 21 giugno è crescente tra i fan di Elden Ring, giorno in cui uscirà finalmente la sua espansione Shadow of the Erdtree. Come colmare, dunque, questo mese che ci separa dal rilascio del DLC? C'è chi ha avuto un'ottima idea, ovvero creare una mod che aggiunge un tocco di leggerezza all'opera, permettendo di esplorare le Terre di Mezzo su una cavalcatura decisamente insolita: un gigantesco capibara.

La mod, denominata "Capybara Island" e sviluppata da Delamain, è scaricabile da Nexus Mods. Questa modifica trasforma Torrent, il fedele destriero del gioco, in un enorme e paffuto capibara. Non solo, ma anche altri animali presenti nel gioco, come capre, cervi e cinghiali selvatici, subiscono una trasformazione simile, invadendo il mondo di Elden Ring con questi animali tanto bizzarri quanto esilaranti.

In aggiunta, la mod promette di popolare i tempi di caricamento con fatti curiosi sui capibara, ulteriori dettagli che "arricchiscono" l'esperienza di gioco con informazioni sull'animale più grande della famiglia dei roditori, il cui peso può arrivare fino a 77 kg. Per esempio, lo sapevate che i capibara sono noti per i loro incisivi che crescono continuamente e che necessitano di essere consumati attraverso la masticazione di cibo o corteccia d'albero?

Non c'è dubbio che l'esperienza di attraversare le diverse zone di gioco, da Limgrave ai Monti Cimini coperti di neve, cavalcando un capibara, aggiunga una vena umoristica all'avventura dark fantasy di Elden Ring. Chi può dire quali altre sorprese siano nascoste nella mod, come ad esempio nuove armi a tema o nemici rivisitati e trasformati anch'essi in capibara? Per scoprirlo non vi resta che scaricare la mod e lanciarvi nell'avventura più capibarescha di sempre.