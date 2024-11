Tencent annuncia la console portatile con schermo 3D enorme e joy-con staccabili, addio a tutti i rivali?

Tencent, il colosso cinese dei videogiochi, ha annunciato con un video trailer (potete guardarlo qui) il Sunday Dragon 3D One, un dispositivo portatile per il gaming con uno schermo 3D senza occhiali da 11 pollici. Il dispositivo utilizza, infatti, telecamere per il tracciamento oculare per offrire un'esperienza 3D senza accessori aggiuntivi.

Questo nuovo handheld si distingue nel crescente mercato dei PC portatili per il gaming, dominato finora dallo Steam Deck. Le sue caratteristiche principali sono, ovviamente, proprio lo schermo di grandi dimensioni e la tecnologia 3D, che lo rendono unico nel suo genere.

Il display da 11 pollici supera in dimensioni i concorrenti come lo Steam Deck OLED (7,4 pollici) e il Lenovo Legion Go (8,8 pollici). Offre inoltre una risoluzione di 2560x1440 pixel e un refresh rate di 120Hz, specifiche superiori alla media per questa categoria di dispositivi.

All'interno, il Sunday Dragon 3D One monta un processore Intel Core Ultra 7 258V, con 4 core Lion Cove e 4 core Skymont, in grado di raggiungere i 4,8 GHz. La GPU integrata è una Intel Arc Graphics 140V con 8 core Xe2. Il dispositivo è dotato di 32GB di RAM LPDDR5X e 1TB di storage.

Come Nintendo Switch, il Sunday Dragon 3D One ha impugnature laterali rimovibili, che lo rendono utilizzabile anche come tablet. È disponibile inoltre un accessorio con tastiera.

Nonostante le caratteristiche interessanti, non sono stati annunciati prezzo e disponibilità del dispositivo. Tencent lo descrive come un "prodotto sperimentale sviluppato indipendentemente" con il supporto tecnico di Intel, lasciando intendere che potrebbe non superare la fase di prototipo.

Il Sunday Dragon 3D One si inserisce in un contesto di crescente interesse per i PC portatili da gaming: recentemente sono emerse indiscrezioni su Sony, che starebbe lavorando a un dispositivo portatile in grado di eseguire giochi PS5 senza streaming.

La tecnologia 3D senza occhiali, utilizzata nel Sunday Dragon 3D One, ha radici che risalgono agli anni '90. I primi tentativi di creare display 3D autostereoscopici furono fatti da aziende come Sharp e Philips, ma la tecnologia era ancora acerba e costosa. È solo negli ultimi anni che questa tecnologia è diventata sufficientemente avanzata e accessibile per essere implementata in dispositivi di consumo.

Un aspetto curioso del Sunday Dragon 3D One è poi il suo nome: il "drago" è un simbolo potente nella cultura cinese, spesso associato alla forza e all'innovazione. La scelta di questo nome potrebbe essere un riferimento alle ambizioni di Tencent di dominare il mercato dei dispositivi portatili per il gaming, sfidando i giganti occidentali come Valve e Nintendo.