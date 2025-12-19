Il mondo videoludico italiano si prepara ad accogliere un nuovo tesoro editoriale: Panini Comics ha confermato attraverso i propri canali social l'arrivo dell'artbook di Clair Obscure Expedition 33 per il 2026. Il titolo, insignito del prestigioso riconoscimento Game of the Year, avrà una doppia declinazione commerciale sul territorio nazionale: una versione standard e un'edizione da collezione destinata agli appassionati più esigenti.

La notizia ha generato forte entusiasmo nella community italiana del gioco sviluppato da Sandfall Interactive. Inizialmente il progetto editoriale sembrava rivolgersi prevalentemente al pubblico francese, rendendo questa distribuzione nazionale un risultato particolarmente significativo per i collezionisti del Belpaese.

L'editore francese Pix'n Love ha rivelato le caratteristiche di questa Collector's Edition, concepita come autentico oggetto da collezione. La realizzazione tecnica mostra un'attenzione particolare ai dettagli: la copertina sfoggia una stampa in colore Oro Pantone, protetta da una custodia rigida che rende omaggio visivo ad Alicia, protagonista fondamentale della narrazione del gioco.

Il contenuto si arricchisce di elementi esclusivi pensati per gli estimatori: una placca metallica numerata certifica l'unicità dell'esemplare, mentre una medaglia commemorativa creata ad hoc impreziosisce ulteriormente il cofanetto.

Il volume principale rappresenta un'immersione profonda nel processo creativo, raccogliendo più di trecento pagine di materiali originali utilizzati durante lo sviluppo. I lettori avranno accesso ai concept art elaborati, potranno analizzare i design definitivi dei personaggi, esplorare le ambientazioni che caratterizzano l'esperienza di gioco e scoprire gli oggetti di scena che arricchiscono l'universo narrativo.

L'offerta si completa con dieci litografie di pregio che immortalano location iconiche e sequenze memorabili dell'avventura. Sebbene la finestra temporale del 2026 sia confermata, i dettagli sulla data di pubblicazione precisa restano ancora da ufficializzare.