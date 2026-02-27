Nintendo Switch 2 continua ad arricchire il proprio catalogo con titoli provenienti dalla storia del gaming Nintendo, e questa volta tocca a uno dei capitoli più amati e particolari dell'universo Pokémon fare il proprio ritorno. Pokémon XD: Gale of Darkness, originariamente pubblicato nel 2005 per Nintendo GameCube, si prepara a tornare in forma digitale grazie all'app Nintendo GameCube – Nintendo Classics disponibile su Switch 2. Si tratta di una notizia di grande rilievo per i fan della saga, considerando quanto questo titolo sia rimasto nel cuore della community per la sua struttura narrativa atipica e il suo tono più oscuro rispetto ai capitoli principali della serie.

Nintendo ha confermato il lancio ufficiale per marzo, senza specificare una data precisa. Il titolo sarà accessibile esclusivamente tramite la piattaforma Switch 2, consolidando ulteriormente la strategia di Nintendo di valorizzare il proprio patrimonio storico attraverso le applicazioni Classics — un approccio già sperimentato con successo tramite il Nintendo Switch Online per NES, SNES, Nintendo 64 e Game Boy.

Pokémon XD: Gale of Darkness è un RPG a turni ambientato nella regione di Orre, lontana dai percorsi tradizionali degli altri capitoli della saga. Il giocatore impersona Michael, un giovane allenatore che affronta l'organizzazione criminale Cipher, intenta a diffondere i cosiddetti Pokémon Ombra — creature i cui cuori sono stati artificialmente chiusi per renderle macchine da combattimento prive di emozioni. La meccanica centrale del gioco è lo "Snagging", ovvero la cattura dei Pokémon Ombra direttamente dagli avversari durante i combattimenti, per poi purificarli e restituire loro i legami emotivi con i propri allenatori.

Con Eevee come compagno di viaggio, il giocatore deve affrontare nemici spietati, purificare i Pokémon Ombra e salvare il mondo dalla dominazione di Cipher.

Il companion di partenza è Eevee, una scelta narrativamente significativa dato che questa creatura può evolversi in molteplici forme, riflettendo il viaggio di trasformazione e purificazione al centro dell'intera esperienza di gioco. A differenza dei classici titoli portatili della serie, Gale of Darkness presentava esclusivamente combattimenti doppi — un elemento che all'epoca rappresentava una scelta di design piuttosto coraggiosa — e una struttura priva di wild encounter casuali in erba alta, con tutti i Pokémon acquisibili solo tramite Snagging o eventi specifici.

Il titolo è da anni considerato uno dei più difficili da reperire fisicamente: le copie originali per GameCube raggiungono prezzi elevati sul mercato del retrogaming, rendendo questa riedizione digitale un'opportunità concreta per chi non ha mai avuto modo di giocarlo. Per i collezionisti e i fan storici della saga, la disponibilità su Switch 2 rappresenta un accesso senza precedenti a un capitolo che ha contribuito a espandere il lore competitivo e narrativo dell'universo Pokémon in direzioni mai esplorate prima o dopo.