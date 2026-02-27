Avatar di Ospite AR_Ninja #768 0
la cosa dei capelli resi singolarmente mi ha colpito, perché di solito è proprio lì che si vede subito quando l'upscaling fa schifo. se mantiene davvero quella roba anche in movimento può essere una bella differenza
Da (felice) possessore di PS5 Pro... finalmente!
Quello è più dovuto all'algoritmo di anti aliasing integrato nell'upscaler.
L'upscaling vero e proprio di solito porta perdita di dettaglio più o meno marcata a seconda di quanto bene sia stato fatto l'upscaler e in relazione alla risoluzione di rendering.
Di solito i difetti sono immagini più sfocate, ghosting, ombre meno definite e illuminazione più fioca
