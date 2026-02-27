Il mondo dei Pokémon si prepara a una nuova generazione e la notizia ha già scosso la community di giocatori a livello globale. The Pokémon Company e Game Freak hanno ufficialmente annunciato Pokémon Vento e Pokémon Onda, i capitoli che segneranno il debutto della storica saga sulla nuova console Nintendo. I due titoli rappresentano il naturale punto di evoluzione del franchise dopo Pokémon Scarlatto e Violetto, che nel 2022 avevano segnato l'ingresso nella nona generazione pur tra non poche polemiche tecniche legate alle performance su Nintendo Switch. Ora, con hardware più potente a disposizione, le aspettative della community sono decisamente più elevate.

La finestra di lancio fissata è il 2027, con uscita confermata in tutto il mondo simultaneamente — una scelta che elimina le frustranti finestre di release sfasate che in passato avevano costretto i fan europei e italiani ad attendere settimane rispetto al Giappone. La piattaforma di riferimento è naturalmente Nintendo Switch 2, la nuova console di casa Nintendo, il che lascia intendere che Game Freak punterà a sfruttare le capacità tecniche del nuovo hardware per offrire un'esperienza visiva e di gameplay superiore rispetto ai capitoli precedenti.

Come da tradizione per ogni nuova generazione Pokémon, l'annuncio ha incluso la presentazione dei tre starter, ovvero i mostriciattoli di partenza tra cui i giocatori potranno scegliere al debutto dell'avventura. I tre nuovi compagni di viaggio sono Browt (di tipo Erba), Pombon (di tipo Fuoco) e Gecqua (di tipo Acqua). Come già avvenuto in passato, la scelta dello starter è uno dei momenti più discussi e divisivi all'interno della community, capace di innescare dibattiti che durano settimane sui principali forum e canali social dedicati alla saga.

Pokémon Winds e Pokémon Waves debutteranno nel 2027 su Nintendo Switch 2 con lancio simultaneo mondiale, introducendo tre nuovi starter e un Pikachu speciale.

Dal punto di vista dell'ecosistema Nintendo Switch 2, l'arrivo di un capitolo principale della saga Pokémon entro il 2027 rappresenta un segnale forte sulla salute del nuovo hardware. La saga ha storicamente contribuito in modo significativo alle vendite delle console Nintendo — basti pensare all'impatto che Pokémon Oro e Argento ebbero sul Game Boy Color o che i recenti capitoli hanno avuto sulle unità Switch vendute.

Per ora, il trailer di annuncio offre un primo assaggio della direzione artistica intrapresa da Game Freak, anche se i dettagli sul gameplay, sulle meccaniche innovative e sulla struttura del mondo di gioco rimangono ancora avvolti nel mistero. Nei prossimi mesi ci si aspetta un flusso crescente di rivelazioni ufficiali, probabilmente in concomitanza con i Nintendo Direct e con il Pokémon Presents, gli appuntamenti digitali che The Pokémon Company utilizza per svelare progressivamente i contenuti dei nuovi capitoli prima del lancio.