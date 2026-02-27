Non perdete l'offerta su Instant Gaming per il celebre gioco Resident Evil Requiem. Normalmente il prezzo di questo titolo è di 69,99€, ma grazie a questa offerta potrete portarlo a casa per soli 46,49€ (più IVA). Stiamo parlando di un sconto del 33% sul prezzo originale. Con Resident Evil Requiem, vi cattureranno non solo gli zombie, ma anche l'adrenalina e l'emozione di uno dei videogiochi più celebri di sempre!

Resident Evil Requiem, chi dovrebbe acquistarlo?

Resident Evil Requiem è il gioco che tutti gli appassionati di survival horror dovrebbero avere nella propria collezione. Risulta consigliato per coloro che hanno apprezzato gli episodi precedenti di Resident Evil e che non vedono l'ora di mettersi alla prova con nuove sfide. Grazie all'incredibile realismo grafico e all'emozionante trama a tinte oscure, vi catturerà dall'inizio alla fine, garantendovi ore e ore di puro divertimento.

Se avete un debole per i giochi ricchi di suspense e colpi di scena, Resident Evil Requiem sa come soddisfare le vostre esigenze. Il prezzo vantaggioso, con uno sconto del 33%, ne fa un affare da non perdere per tutti coloro che cercano un nuovo titolo da aggiungere alla propria libreria. Che siate fan della serie o siate alla ricerca di un nuovo videogame che vi tenga incollati allo schermo, Resident Evil Requiem saprà conquistarvi.

Resident Evil Requiem è un avvincente gioco di azione e avventura. Immergetevi nel parossistico capitolo della celebre serie di Resident Evil e vi troverete a combattere contro orde di zombi e creature mostruose in una lotta per la sopravvivenza. Avrete la possibilità di esplorare ambienti atmosferici, risolvere enigmi e migliorare le vostre abilità di combattimento. Proposto da Instant Gaming al prezzo di 46,49 euro, risulta essere un ottimo affare rispetto al prezzo originale di 69,99 euro.

La proposta non solo vi permette di risparmiare sul prezzo originale, ma offre anche l'opportunità di provare un'emozionante e avvincente avventura di azione. Questo gioco è senza dubbio una scelta eccezionale per gli amanti del genere e per coloro che cercano un'avventura intensa e piena di suspense. Approfittate di questa offerta e immergetevi nel tenebroso mondo di Resident Evil!

Vedi offerta