Nel recente PlayStation Showcase, tenutosi lo scorso 25 maggio, è stata finalmente svelata la data di uscita di Assassin’s Creed Mirage, il prossimo attesissimo capitolo dell’amata saga di Ubisoft, il cui rilascio, come saprete, è ora previsto per il 12 ottobre su tutte le piattaforme.

Ebbene, se il trailer mostrato durante la conferenza PlayStation ha riacceso in voi la passione per il brand e, come noi, non vedete l’ora di metterci le mani sopra, allora sarete felici di sapere che, oltre a quello che è il preordine dell’ormai ben nota “Deluxe Edition” del gioco, Amazon ha aperto da poco i battenti di un’edizione del tutto esclusiva, non acquistabile nemmeno sul sito ufficiale Ubisoft e che, a nostro giudizio, è attualmente la più accattivante!

Stiamo parlando dell’esclusiva “Launch Edition”, ovvero un’edizione prodotta solo per Amazon, atta a celebrare l’uscita del gioco e che, per altro, ha un costo davvero conveniente, costando appena 49,99€! Un prezzo budget da non sottovalutare, specie considerando i contenuti dell’edizione.

Al netto della presenza di alcuni DLC aggiuntivi della Deluxe Edition, tra cui un completo per Basim ed il suo cavallo ispirato a Prince of Persia, livree per la vostra aquila, armi aggiuntive, un artbook digitale e una colonna sonora digitale, che sono assenti dalla Launch Edition, quest’ultima edizione, più economica della suddetta, includerà invece un set di litografie basate sul gioco, ed una mappa della città di Baghdad, in cui il titolo sarà interamente ambientato. Lo stesso gioco sarà poi incluso in uno slipcase in cartone rigido, del tutto assente dalle altre edizioni, rendendo questa Launch Edition, paradossalmente, non solo più collezionabile ma anche più “lussuosa”.

Infine, va sottolineato anche attraverso questa edizione sarà possibile ricevere un codice extra via email al momento del rilascio del gioco, che permetterà di accedere a una missione aggiuntiva ed esclusiva chiamata “I quaranta ladroni”, chiaramente ispirata al celebre racconto di “Le mille e una notte”.

Si tratta, dunque, di un’inattesa sorpresa per i fan del brand che, scegliendo questa edizione non solo pagheranno il gioco di meno, ma si porteranno a casa anche contenuti fisici e da collezione che, come da specifiche, saranno del tutto assenti dalle altre edizioni!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto prima che questa edizione vada prevedibilmente a ruba!

