Il PlayStation Showcase di ieri (mercoledì 25 maggio) ha alzato il sipario su quella che sarà la data di uscita dell’attesissimo Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo dell’amatissima saga di Ubisoft il cui ritorno, come saprete, è fissato per il prossimo 12 ottobre su tutte le piattaforme!

Ebbene, se il trailer di ieri, mostrato durante la conferenza PlayStation, ha riacceso in voi la voglia di mettere mano a questo particolarissimo capitolo della serie, allora vi farà piacere sapere che, attualmente, su Amazon è disponibile il preorder del gioco, sia in edizione standard che nella sua più accattivante versione Deluxe che, come sempre, include al proprio interno anche alcuni contenuti aggiuntivi, il tutto al prezzo di 60,99€!

Si tratta di una bella occasione per gli appassionati della serie, anche e soprattutto perché prenotando il gioco con Amazon si avrà la possibilità di ricevere anche un codice extra (lo riceverete via mail all’uscita del gioco) per ottenere una missione aggiuntiva ed esclusiva chiamata “I quaranta ladroni”, e certamente ispirata al quasi omonimo racconto contenuto nella raccolta “Le mille e una notte”.

Ambientato diversi anni prima di Assassin’s Creed Valhalla, Mirage ci metterà nei panni di un personaggio ben noto ai fan, ovvero quelli di Basim Ibn Ishaq, Maestro Assassino che introdurrà Eivor nel confraternita, ed i cui sviluppi narrativi sono stati, come saprete, fondamentali nell’economia del capitolo norreno della saga, oltre che per la serie tutta di Assassin’s Creed!

Personaggio interessante, ed ormai centralissimo per lo sviluppo della serie, Basim è in Assassin’s Creed Mirage un semplice ladruncolo che sopravvive per le strade di Baghdad, ed in questo gioco ripercorreremo quella che è la sua iniziazione alla confraternita e sotto la tutela del suo Roshan.

Vero e proprio ritorno al passato per la serie, Mirage promette un netto passo indietro rispetto alle più recenti iterazioni del gioco, riavvicinandosi al concept originale della serie di Assassin’s Creed, e incentrando l’intera esperienza sullo stealth e su di una mappa più contenuta, praticamente tutta incentrata su di un’unica città, Baghdad per l’appunto, le cui dimensioni dovrebbero essere più o meno in linea con le dimensioni della Parigi di AC: Unity.

Per quanto riguarda invece la Deluxe Edition del gioco, grazie all’acquisto potrete avere non solo il gioco base, ma anche alcuni piccoli e gradevoli extra, tra cui un completo per Basim ed il suo cavallo ispirato a Prince of Persia, livree per la vostra aquila, armi aggiuntive, un artbook digitale e una colonna sonora digitale! Insomma, non male per un prezzo che, oggi come oggi, è anche più basso di quello di diversi altri giochi in edizione standard.

