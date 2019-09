Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour, data di uscita svelata

Ubisoft ha svelato di aver rilasciato un nuovo update per Assassin’s Creed Odyssey per l’arrivo del Discovery Tour Antica Grecia. Inoltre, è stata svelata la data di uscita di questa modalità: 10 settembre. Esattamente come in Assassin’s Creed Origins, sarà possibile effettuare delle visite guidate oppure esplorare liberamente il mondo di gioco di Odyssey.

La modalità elimina i combattimenti e le missioni di gioco: tutto quello che dobbiamo fare è viaggiare nelle 29 regioni, visitando 300 stazioni e tour basati su cinque grandi tematiche: filosofia, città famose, vita quotidiana, guerra e miti.

