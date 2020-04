Assassin’s Creed: Valhalla sarà il nome del prossimo capitolo?

Continuano a emergere in rete senza sosta nuove informazioni sul prossimo capitolo di Assassin’s Creed Ragnarok, il cui arrivo sembra essere previsto nel corso del 2020. Oltre alla data di uscita trapelata sul sito di Instant Gaming nella giornata di ieri, questa mattina è spuntata in rete la lista completa degli obiettivi.

Secondo un leak, sembra che il prossimo titolo della serie, ambientato nell’era vichinga, si chiamerà Assassin’s Creed: Valhalla. A rivelarlo è la lista obiettivi che indicata il completamento di alcuni punti nel gioco come: delle Sequenze, il potenziamento degli avamposti e il ritrovamento di oggetti leggendari. Se questi obiettivi confermassero tali azioni, sembra che Ubisoft sia effettivamente a lavoro sul gioco, andando a escludere l’interruzione della saga (eventualità dir poco improbabile, in ogni caso). Inoltre nell’elenco vengono segnalati anche dei riferimenti a dei boss.

Detto ciò, vi invitiamo a prendere la notizia con pinze dato che le informazioni sono trapelate su 4chan. Del resto non è da escludere che l’immagine riguardante l’elenco completo della lista obiettivi sia solo l’ennesimo fake realizzato da qualcuno in rete. Riguardo invece la data di uscita, indicata dal sito Instant Gaming, che dovrebbe avvenire per il 29 settembre 2020, molti utenti si sono chiesti a gran voce come Assassin’s Creed Ragnarok possa avere una data di uscita, dato che ancora non si sa nulla di concreto su questo titolo.

Effettivamente, fino ad oggi non c’è mai stata una conferma certa da Ubisoft riguardo l’esistenza di questo capitolo; in molti si sono poi anche chiesti come la data di uscita sia prevista per fine settembre, mentre Watch Dogs: Legion, di cui abbiamo assistito ad un gameplay all’E3 2019 non si hanno ancora notizie. In attesa di saperne qualcosa in più dagli sviluppatori sul nuovo capitolo di Assassin’s Creed, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per ulteriori informazioni.