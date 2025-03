Assassin's Creed Shadows: guida ai trofei e al platino

Assassin's Creed Shadows è finalmente uscito sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo e rappresenta una grande scommessa per Ubisoft, che dalle sue vendite quasi dipende. Lo abbiamo recensito nei suoi alti e bassi e sembra star piacendo a molti, tanto che le prime notizie parlano di un milione di copie vendute in pochi giorni. In questa guida ai trofei scopriremo tutto quello che serve per potersi riportare a casa l'ambito trofeo di platino di Assassin's Creed Shadows!

Trofeo di platino

ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Ottieni tutti gli altri trofei

Trofei d'oro

EPILOGO

Completa l'epilogo

Per ottenere questo trofeo è neccesario completare la quest chiamata "Fuori dlle ombre" che si sblocca completando il capitolo 3.

Trofei d'argento

LA MORTE IN FIORE

Sconfiggi tutti gli Shinbakufu

Questo trofeo si ottiene automaticamente completando tutta la trama principale e sconfiggendo i 12 Shinbakufu.

ARMA PERSONALE

Incidi la tua prima arma

Costruiamo il fabbro all'interno del rifugio e utilizziamo la funzione dell'incisione per creare la nostra prima arma incisa

DAVVERO NIENTE MALE

Equipaggia un oggetto leggendario in tutti gli slot

Per ottenere questo trofeo è necessario equipaggiare 5 diversi leggendari su un singolo personaggio; completado la storia si otterranno sicuramente abbastanza leggendari per il solo Yasuke.

SENZA LIMITI

Trova un equipaggiamento leggendario per tipo

Per ottenere questo trofeo è necessario avere almeno 1 di ognuna di queste tipologie di oggetti; gli oggetti leggendari si possono trovare esplorando, completando quest secondarie o aprendo casse leggendarie utilizzando le microtransazioni.

Ecco la lista completa di oggetti necessari:

NAOE

katana leggendaria

kusarigama leggendario

tanto leggendario

copricapo leggendario

armatura leggera leggendaria

pendente leggendario

YASUKE

katana lunga leggendaria

naginata leggendaria

kanabo leggendario

arco leggendario

teppo leggendario

elmo leggendario

armatura leggendaria

amuleto leggendario

PER OGNI EVENIENZA

Potenzia al massimo i tuoi strumenti e le tue munizioni

Completiamo gli alberi delle abilità "Strumenti" di Naoe e "Teppo" + "Arco" per Yasuke per ottenere questo trofeo.

INARRESTABILE

Usa Posa del samurai prima di compiere una mossa finale.

Nei panni di yasuke sblocchiamo la posa del samurai dall'albero delle abilità dopo aver compeltato la missione secondaria "Gli studenti di Nobutsuna" durante il corso dell'atto 2. Associamo l'abilità al tasto R2 e utilizziamola per eliminare degli avversari, ricordandoci poi di eseguire la mossa finale.

PROMEMORIA MORTALE

Completa una tavola degli obbiettivi.

Questo trofeo si ottiene automaticamente proseguendo all'interno della trama di gioco.

PROVA DI FORZA

Sconfiggi l’ultimo avversario nel torneo.

Durante il corso dell'atto 2 sbloccheremo il torneo in cui potremo affrontare avversari costantemente più forti all'interno di un'arena costruita appositamente per noi. Il nostro consiglio è di completare il trofeo giocando come Yasuke, in quanto con i suoi attacchi è più semplice costringere gli avversari in comportarsi in maniera prevedibile.

MAESTRIA ZEN

Completa tutti i kuji-kiri.

I kuji-kiri sono dei luoghi in cui è possibile effettuare delle meditazioni particolari; ecco un video con tutte le posizioni dei Kuji-Kiri

CIRCOSTANZA RARA

Completa tutti i sumi-e leggendari.

Ecco come trovare tutti e 5 i sumi-e leggendari:

Completa una collezioneSi ottiene completando la missione secondarie "Le ciotole del té di Rikyu".

CI HAI PROVATO!

Trova il tesoro dietro la cascata nel rifugio

Durante il corso della quest principale, nell'atto 1, si sbloccherà il proprio rifugio; nella zona orientale i questo rifugio ci sarà un fiume che potremo seguire fino a poter raggiungere una cascata. Dietro questa cascata ci sarà una piccola caverna: per ottenere il trofeo ci basterà raggiungere la caverne!

Trofei di bronzo

PROLOGO

Completa il prologo

(questo trofeo si ottiene automaticamente proseguendo lungo la trama principale)

UNA LEGA DA COSTRUIRE

Completa il capitolo 1 della storia principale

(questo trofeo si ottiene automaticamente proseguendo lungo la trama principale)

UN GIURAMENTO RISPETTATO

Completa il capitolo 2 della storia principale

(questo trofeo si ottiene automaticamente proseguendo lungo la trama principale)

LA CADUTA DEGLI SHINBAKUFU

Completa il capitolo 3 della storia principale

(questo trofeo si ottiene automaticamente proseguendo lungo la trama principale)

IL LADRO

Incontra Gennojo

(si ottiene automaticamente proseguendo nella storia)

LA MAESTRA DEI VELENI

Incontra Oni-yuri

Completiamo la quest secondaria "Dolci bugie" nella zona nord della provincia di Wakasa per ottenere questo trofeo

L’ASPIRANTE ASSASSINO

Incontra Yagoro

Completiamo la quest secondaria "Una lama nel buio" nella provincia di Harima per ottenere qeusto trofeo

VITA DA RŌNIN

Incontra Ibuki

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest secondaria "Imboscata interrotta" nella provincia di Iga

LA MONACA GUERRIERA

Incontra Yaya

(si ottiene automaticamente proseguendo nella storia)

LA TIRATRICE

Incontra Katsuhime

(si ottiene automaticamente proseguendo nella storia)

L’ALBA DI UNA NUOVA LEGA

Recluta il tuo primo alleato

Gli alleati vengono sbloccati dopo aver completato una delle prime quest del capitolo 2.

L’AVANGUARDIA

Addestra in maniera profonda un alleato

Per ottenere questo trofeo è necessario costruire il dojo nel rifugio e portarlo al livello 3; a quel punto entriamo nel dojo, scegliamo un alleato e utilizziamo le risors per potenziarlo 2 volte.

L’ARTE DEL NINJUTSU

Completa la via dello shinobi.

Acquistiamo tutte le abilità "Ninjutsu" di Naoe e completiamo le seguenti 2 quest secondarie per ottenere tutte le abilià mancanti

Sgambetto -> "soldati caduti" e poi "i soldati di Genzaburo"

Intuizione profonda -> "Lo Yokai"

L’ARTE DEL KENJUTSU

Completa la via del samurai.

Acquistiamo tutte le abilità "Samurai" per Yasuka e completiamo le seguenti 4 quest secondarie per ottenere tutte le abilità mancanti:

Posa del samurai -> "Gli studenti di Nobutsuna"

Breccia difensiva -> "Soldati caduti"

Danno da assassinio 2 -> "Requiem per Rokkaku" e poi "Sfida a Sakamoto"

Protezione assoluta -> "Gli impostori di Yamabushi"

ABBI CURA DI TE

Potenzia al massimo le tue razioni

Per ottenere questo trofeo è necessario aver costruito le strutture "Zashiki" e "stanza da te" nel rifugio; successivamente è necessario completare la quest secondaria "una festa per riflettere" così da ottenere tutti e 16 i cibi possibili. In questa maniera porteremo le nostre razioni all'80% di cura con un singolo utilizzo!

OPLÀ

Esegui un atterraggio con capriola.

(Trofeo che si ottiene giocando normalmente)

CANNA DELL’ARIA

Evita uno scontro nascondendoti in acque basse e usando una canna per respirare.

Per ottenere questo trofeo giochiamo nei panni di Naoe e sblocchiamo l'abilità corrispondente all'interno della sezion "Shinobi" delle abilità. Allertiamo i nemici, gettiamoci in acqua e teniamo premuto quadrato rimanendo immobili.

ERA SOLO UN’OMBRA

Distrai lo stesso nemico per 3 volte con le campanelle shinobi.

Per ottenere questo trofeo è necessario utilizzare Naoe e sfruttare le campanelle shinobi, ne più ne meno.

PRESTAZIONE ALTALENANTE

Resta in aria oscillando da un aggancio per rampino all’altro.

Per ottenere questo trofeo è necessario passare da un aggancio all'altro mentre si oscilla con il rampino; per farlo possiamo muoverci verso la zona di Kofun Vecchia lungo la costa di Izumi in quanto ci sono diversi punti per il rampino posti vicini tra loro.

ACROBAZIA

Esegui un Balzo della fede oscillando con il rampino.

All'interno del castello di Amagasaki c'è un albero posizionato molto vicino a un covone di fieno; utilizziamolo per ottenere questo trofeo.

SBALZO DELLA FEDE

Esegui un salto della fede nei panni di Yasuke

Troviamo un punto di riferimento, saliamoci sopra nei panni di yasuke e gettiamoci nel fieno nei panni di Yasuke.

MAESTRIA SHINOBI

Assassina un nemico attraverso una porta shōji.

Nei panni di Naoe è necessario acquistare l'abilità corrispondente ed avere una katana equipaggiata. Raggiungiamo una porta scorrevole fatta di carta (ne troveremo quante ne vogliamo in un castello) e aspettiamo che un nemico si posizioni dietro il pannello di carta; premiamo il tasto R1



INVISIBILE

Esegui 5 assassinii in serie senza farti notare e senza entrare in combattimento.

Vi dobbiamo spiegare come si gioca ad Assassin's Creed? Nahhh; di certo è più semplice da ottenere nei panni di Naoe!

GIGANTE IMPLACABILE

Assassina un potente guardiano con un solo tentativo.

Abbassiamo la difficoltà al minimo, attiviamo dalle opzioni del gameplay la voce "Assassinio Garantito" e facciamo spawnare in un castello un potente guardiano facendo suonare alle guardie l'allarme. Uccidiamo il guardiano eseguendo un'uccisione stealth per ottenere il trofeo.

APPRENDISTA SAMURAI

Esegui la tua prima mossa finale con Yasuke.

(Trofeo che si ottiene avanzando nella storia.)

MAESTRIA SAMURAI

Para un proiettile in arrivo.

Giocando ne panni di Yasuke dovremo semplicemente premere il tasto L1 quando vediamo a schermo il prompt per deviare un proiettile utilizzando la nostra katana; il gioco è pieno di arccieri e pertanto il trofeo è molto semplice da ottenere

CATAPULTA INFERNALE

Calcia un nemico da una posizione elevata.

Dopo aver appreso il calcio con Yasuke ci basterà raggiungere un nemico posizionato in un luogo sopraelevato e calciarlo via per ottenere il trofeo in questione.

TRITTICO DELLA MORTE

Esegui una mossa finale su un nemico avvelenato e confuso.

Giocando nei panni di Naoe equipaggiamento un arma che infligge confusione e una che infligge avvelenamento. Attacchiamo un avversario fino a far attivare entrambi gli effetti; a quel punto eseguiamo una mossa finale tenendo premuto R1 durante l'ultimo attacco per ottenere l'ambito trofeo.

FINO ALL’ULTIMA GOCCIA

Rinfodera immediatamente l’arma dopo la morte di un nemico per Sanguinamento.

Equipaggiamento un'arma con effetto sanguinamento e attacchiamo un nemico fino a farlo sanguinare; uccidiamolo e successivamente rinfoderiamo l'arma premendo il tasto dedicato (su PS5 è il tasto DESTRA della croce direzionale).

AVVENTURIERO

Colpisci un nemico con una freccia nel ginocchio.

Vi ricordate Skyrim? Ecco: questo trofeo richiama il più famoso meme del videogioco Bethesda. Giocando nei panni di Yasuke ci basterà utilizzare un arco per colpire nel ginocchio un qualsiasi avversario!

APPRENDISTA SHINOBI

Esegui il tuo primo assassinio.

Si ottiene automaticamente giocando

UN TUMULO DA ESPLORARE

Completa il tuo primo tumulo.

I tumuli sono dungeon secondari con una cassa alla loro fine in cui l'esplorazione è centrale; questi si trovano in giro per lamppa di gioco e sono segnalati. Questo li rende molto semplici da trovare!

BUONA FORMA

Completa il tuo primo kata.

(si ottiene automaticamente proseguendo nella storia)

SENTIRSI A CASA

Sblocca il rifugio.

Si sblocca proseguendo per la trama principale

UN TONO ALL’AMBIENTE

Aggiungi un sumi-e al rifugio.

I sumi-e sono degli oggetti collezionabili, dei veri e propri quadri. Questi si possono trovare in giro per il mondo di gioco. Dopo averne ottenuto almeno uno è possibile utilizzarli per decorare il proprio rifugio, a patto di aver costruito nel rifugio uno studio!

LEGNA, PIETRE E IL GIOCO È FATTO

Potenzia al massimo un edificio nel rifugio.

Per ottenere questo trofeo è necessario sbloccare il proprio rifugio e potenziare al massimo uno degli edifici; le risorse si otterranno esplorando o completando missioni e questo trofeo è veramente semplice da ottenere se si completa la trama principale del gioco.

PER LA GIOIA DI TUTTI!

Adotta un animale.

Per ottenere questo trofeo è necessario prima aver trovato il sumi-e di un animale; successivamente basta "cstruire" quest'animale dal menu "costruisci" del proprio rifugio! In alternativa accarezzando determinati animali in giro per il mondo di gioco (come cani e gatti) è possibile sbloccarli all'interno della schermata corrispondente.

PUNTARE IN ALTO

Raggiungi il punto più alto sulla mappa.

Per ottenere questo trofeo è semplicemente necessario raggiungere il punto più alto nella mappa che si trova sulla cima di una montagna nell'angolo sud-est della provincia di Yamato. Il luogo in questione è un punto di riferimento che si trova sulla montagna di Ominesanji, poco a ovest del villaggio di Yoshino.

VIANDANTE

Visita ogni provincia sulla mappa.

Basta visitare una singola volta tutte e 9 le provincie sulla mappa, ovvero:

Izumi Settsu Yamashiro Omi Iga Harima Yamato Wakasa Kii Tamba

UNA VEDETTA IN MISSIONE

Ottieni informazioni usando una vedetta.

Per ottenere questo trofeo è necessario che la modalità esplorazione guidata sia stata disattivata dal menu delle opzioni; per il resto è semplicemente necessario seguire una quest dall'apposita schermata degli obbiettivi e, poi, dalla mappa, scegliere di usare una vedetta. Tenendo conto degli indizi sarà poi necessario indirizzare la vedetta nell'area giusta per sbloccare la quest!

PER CORTESIA

Completa un contratto in ogni provincia.

Questo trofeo si sblocca completando un contratto, ovvero una missione secondaria generata randomicamente, in ognuna delle 9 province principali (Izumi Settsu, Yamashiro, Omi, Iga, Harima, Wakasa, Kii, Tamba). Per sbloccare un contratto è necessario costruire prima una Kakurega nel proprio rifugio e poi costruirne una per provincia; interagendo con la piccola bacheca prensente nella Kakurega sarà possibile attivare i sopracitati contratti!