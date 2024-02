Assassin’s Creed Valhalla PS5 a un PREZZO MAI VISTO, lo paghi solo 18€! (-62%)

Se state cercando un ottimo titolo da godervi in attesa delle grandi uscite del 2024 e volete approfittare di un'offerta su Amazon per portare a casa un gioco di qualità a un prezzo scontato, vi consigliamo di dare un'occhiata alla proposta di Amazon che offre la versione PS5 dell'affascinante e longevo Assassin's Creed Valhalla a soli 18,90€ invece di 49,99€, per uno sconto del 62%! Nonostante il passare degli anni, questo titolo rimane ancora molto valido, soprattutto grazie ai numerosi aggiornamenti gratuiti rilasciati da Ubisoft nel corso del tempo.

Assassin's Creed Valhalla, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione (potete trovarla qui), Assassin's Creed Valhalla è un gioco estremamente vasto e ricco di attività. Con una mappa estesa e un'ampia gamma di esplorazioni appaganti, offre al giocatore molte ore di libertà assoluta, anche senza dover seguire la trama principale. Tuttavia, la storia principale è altrettanto coinvolgente e lunga, tanto che solo il contenuto base può tenervi impegnati per diverse decine di ore, senza contare i numerosi e sostanziosi DLC a pagamento disponibili.

Con una protagonista carismatica (ma con la possibilità di giocare anche con un alter ego maschile altrettanto valido), Assassin's Creed Valhalla è un titolo perfetto da recuperare se siete fan della serie. Sviluppato sul solido scheletro da RPG open world introdotto da Assassin's Creed Origins, offre un'esperienza densa, impegnativa ed estremamente vasta.

Insomma, Assassin's Creed Valhalla vi garantirà un’esperienza coinvolgente che unisce la ricchezza narrativa alla libertà d'azione, il tutto ambientato in paesaggi mozzafiato e dettagliati. La possibilità di vivere la vita di un vichingo, unita alla conduzione di assalti strategici, rende questo gioco un acquisto consigliato per gli appassionati dell'epoca medievale e delle avventure ricche di azione, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon