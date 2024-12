Asterix & Obelix diventa una serie animata Netflix

Netflix ha annunciato con un trailer l'uscita di "Asterix & Obelix: The Big Fight", una nuova serie animata in lingua francese basata sulla popolare serie di fumetti creata da René Goscinny e Albert Uderzo. La serie debutterà sulla piattaforma di streaming nella primavera del 2025.

Il progetto è stato creato e diretto da Alain Chabat, già regista del blockbuster live-action "Asterix & Obelix: Missione Cleopatra" del 2002, in collaborazione con Fabrice Joubert. La produzione è affidata ad Alain Goldman e allo studio di animazione TAT Productions.

La trama della serie ruota attorno agli sforzi di Roma di conquistare l'ultimo villaggio indipendente della Gallia, difeso dai celebri personaggi Asterix e Obelix. La sfida si complica quando il druido che prepara la pozione magica, fonte del potere dei Galli, perde la memoria.

La serie di fumetti Asterix e Obelix, creata nel 1959 da René Goscinny e Albert Uderzo, rappresenta un vero e proprio fenomeno culturale che ha superato i confini della Francia per diventare un successo internazionale. Le avventure dei due irriducibili Galli hanno catturato l'immaginazione di lettori di tutte le età, mescolando sapientemente umorismo, satira e riferimenti storici.

Da lì sono nati i celebri videogiochi della serie, il cui primo titolo venne pubblicato nel 1983 per Atari 2600, un platform semplice ma capace di catturare l'essenza dell'universo fumettistico. Negli anni ’90, il franchise conobbe una significativa espansione grazie a giochi come Asterix (1991) per Sega Master System e Asterix and the Great Rescue (1993) per Mega Drive e Game Gear, che combinarono azione e puzzle, consolidando il legame tra le dinamiche del fumetto e l’interattività.

Con il tempo, i videogiochi di Asterix e Obelix hanno evoluto la loro formula, spaziando da platform bidimensionali a esperienze tridimensionali più complesse, come Asterix & Obelix XXL (2003). Questo titolo, in particolare, rappresentò un salto di qualità, offrendo un mix di combattimenti, esplorazione e rompicapo in un’ambientazione ricca di dettagli.

D'altra parte, la storia di Asterix e Obelix affonda le sue radici nell'antica Gallia del 50 a.C., durante l'occupazione romana. Il piccolo villaggio armoricano che resiste all'invasore grazie a una pozione magica è in realtà una metafora della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo sottotesto politico ha contribuito al successo della serie, rendendola apprezzata anche da un pubblico adulto.

