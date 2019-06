Astral Chain, per Platinum Games sarà veramente speciale

Degli esponenti di Platinum Games hanno parlato durante un'intervista della vita all'interno della software house e dell'atteso Astral Chain.

Dopo mesi di silenzio finalmente tornano ad accendersi i riflettori su Astral Chain, attesissimo titolo di Platinum Games esclusivo per Nintendo Switch. Un lavoro che promette di essere veramente speciale, almeno a detta di Atsushi Inaba, executive producer della software house, e del game director del titolo Takahisa Taura.

I due, oltre che dell’esclusiva per l’ibrida di casa Nintendo, hanno avuto modo di parlare anche di Platinum Games e della vita all’interno di essa. Il poter crescere dentro tale società, confrontandosi con personalità come Yoko Taro e Hideki Kamiya, ha infatti permesso a Taura di imparare molto e di farsi sempre guidare dalla passione. Inaba ha inoltre sottolineato quanto per Platinum sia cruciale dare possibilità a nuovi talenti di crescere e provare a fare sempre cose nuove.