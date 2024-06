Atari 2600+, il ritorno di un'icona a prezzo SHOCK su Amazon!

Se siete alla ricerca di una console da retrogaming che unisca la nostalgia degli anni '80 con la praticità delle tecnologie moderne, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a quest'offerta ora disponibile su Amazon. L'Atari 2600+, che abbiamo di recente premiato in fase di recensione per varie sue caratteristiche, è ora disponibile a un prezzo imbattibile di soli 110,36€, rispetto al prezzo originale di 134,99€, beneficiando di uno sconto del 18% circa.

Atari 2600+, chi dovrebbe acquistarla?

L'Atari 2600+ è la scelta ideale per gli appassionati di retrogaming e per coloro che desiderano rivivere l'emozione dei giochi classici con un tocco di modernità, vista la compatibilità del tutto moderna che la compagnia ha donato a questa riproposizione. Troviamo infatti il supporto delle cartucce Atari 2600 e 7800, nonché alla connettività HDMI e alla modalità widescreen, idee pensate sia per i collezionisti che per chi vuole un'autentica esperienza di gioco retrò senza dover impazzire fra adattatori e incompatibilità.

Grazie alla fedele riproduzione del joystick CX40+ è possibile reimmergersi del tutto negli affascinanti classici, con dettagli come il logo Atari che s'illumina durante l'uso pensati per dare un ulteriore tocco di nostalgia al dispositivo. Il tutto è perfetto sia per i veterani che per chi non ha mai vissuto la spettacolare epoca della console.

Parlando dei titoli disponibili troviamo: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball e infine Yars' Revenge.

L'offerta per l'Atari 2600+ a 110,36€ è un'opportunità imperdibile per i fan del retrogaming o per chi desidera scoprire i classici che hanno segnato la storia dei videogiochi. Con la sua compatibilità all'avanguardia, facilità di connessione e con il fascino intramontabile delle sue origini, l'Atari 2600+ è pronta a portarvi indietro nel tempo.

