Gli appassionati di retrogaming non possono perdere l'Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a 18,58€ con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 21,90€. Questa Steelbook Edition vi offre oltre 140 giochi classici Atari, complete di mini marquee arcade in miniatura, carte d'arte premium e una replica della carta da visita di Al Alcorn, il tutto racchiuso in una confezione da collezione.

Atari 50 Anniversary Celebration, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition è la scelta ideale per gli appassionati di retrogaming e per chi desidera riscoprire le origini dell'industria videoludica. Questa edizione in steelbook si rivolge ai collezionisti che cercano contenuti esclusivi di pregio, come le mini marquee arcade, le carte d'arte premium e la replica della carta da visita di Al Alcorn. Con oltre 140 giochi classici provenienti da sette diverse piattaforme hardware, dall'Arcade all'Atari Jaguar, questa raccolta soddisfa l'esigenza di rivivere l'esperienza autentica dei titoli che hanno fatto la storia, arricchita da un'emulazione di prima classe e miglioramenti moderni per un'esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch.

Il prodotto è perfetto anche per gli appassionati di storia videoludica che vogliono approfondire la nascita dell'intrattenimento digitale attraverso una cronologia interattiva ricca di interviste, materiale d'archivio e contenuti esclusivi. I 13 nuovi segmenti di interviste con figure chiave dell'industria, programmatori e artisti rendono questa edizione imperdibile per chi desidera comprendere il dietro le quinte dei giochi che hanno rivoluzionato il settore. L'inclusione di prototipi inediti e gemme rare vi permetterà di esplorare anche i titoli che non vedevano la luce da decenni, soddisfacendo la curiosità dei veri cultori del gaming vintage.

Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition per Switch vi offre oltre 140 giochi classici con emulazione di alta qualità e miglioramenti moderni. Esplorerete sette piattaforme storiche tra cui Arcade, Atari 2600, Jaguar e Lynx, scoprendo prototipi inediti e gemme rare attraverso una cronologia interattiva ricca di interviste.

