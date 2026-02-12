Su Amazon trovate il 7 Days to Die – Console Edition Survival Bundle per PS5 a un prezzo imperdibile di 43,89€ invece di 59,99€, con uno sconto del 27%. Questa edizione da collezione include il gioco fisico, un poster doppia faccia, tre stampe artistiche di alta qualità, tre fogli di adesivi e una confezione esclusiva che racchiude tutti i contenuti. Un'occasione perfetta per i fan della survival a soli 43,89€!

7 Days to Die, chi dovrebbe acquistarlo?

Il 7 Days to Die – Console Edition Survival Bundle per PS5 è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di survival horror che cercano un'esperienza immersiva e completa. Se amate i giochi che combinano esplorazione, crafting e combattimento contro orde di zombie, questo bundle fa al caso vostro. Con uno sconto del 27%, vi portate a casa non solo il gioco in versione fisica, ma anche contenuti da collezione esclusivi che arricchiscono l'esperienza: un poster doppia faccia, tre stampe artistiche di alta qualità e adesivi tematici, il tutto in una confezione premium. È perfetto per chi desidera qualcosa di più del semplice videogioco, apprezzando anche gli elementi collezionabili che valorizzano la propria passione.

Questo bundle soddisfa le esigenze di giocatori che amano le sfide a lungo termine e i mondi aperti ricchi di possibilità. 7 Days to Die vi catturerà con il suo ciclo giorno-notte dinamico dove dovrete costruire rifugi, raccogliere risorse e difendervi da attacchi sempre più intensi. Se cercate un titolo che unisca strategia, azione e creatività, con la possibilità di giocare sia in solitaria che in cooperativa, questa è l'occasione giusta. Il prezzo ridotto a 43,89€ rende accessibile un'esperienza di gioco profonda e duratura, arricchita da materiali fisici che renderanno speciale la vostra collezione videoludica.

Il 7 Days to Die – Console Edition Survival Bundle per PS5 vi offre un'esperienza di sopravvivenza zombie completa arricchita da contenuti esclusivi da collezione. Oltre al gioco fisico ottimizzato per PlayStation 5, riceverete un poster doppia faccia, tre stampe artistiche di alta qualità e tre fogli di adesivi, il tutto racchiuso in una confezione da collezione perfetta per i fan del genere survival horror.

Vedi offerta su Amazon