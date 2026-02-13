Preparatevi a vivere l'esperienza Call of Duty: Black Ops 7 su PlayStation 5 con un'offerta imperdibile su Amazon! Il gioco è disponibile a 45,50€ invece di 79,99€, con uno sconto del 43%. Questa edizione include contenuti bonus esclusivi Amazon e vi catapulterà in una campagna cooperativa innovativa e in un multigiocatore esplosivo con 16 mappe 6v6. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per risparmiare oltre 34€ sul titolo più atteso della serie Black Ops!

Call of Duty Black Ops 7, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 è perfetta per tutti gli appassionati di sparatutto che cercano un'esperienza completa e adrenalinica. Con uno sconto del 43% che porta il prezzo a soli 45,50€, questo titolo vi conquisterà se amate giocare in compagnia: la campagna cooperativa innovativa vi permetterà di affrontare missioni ad alto rischio insieme ai vostri amici, mentre la modalità Zombi di Treyarch vi catapulterà in un incubo cooperativo dove solo il gioco di squadra garantirà la sopravvivenza. I contenuti bonus esclusivi Amazon, con il biglietto da visita digitale, aggiungeranno un tocco di personalizzazione al vostro profilo.

Questo gioco soddisfa diverse esigenze: chi desidera un multigiocatore esplosivo troverà 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 al lancio, con ambientazioni che spaziano dai tetti illuminati di Tokyo alle coste del Mediterraneo. Il rinnovato sistema di movimento assoluto e l'arsenale all'avanguardia vi garantiranno ore di divertimento competitivo. Se invece preferite esperienze narrative intense, la campagna vi porterà attraverso scenari mozzafiato che esplorano anche gli angoli più oscuri della psiche umana. Un acquisto imperdibile per chi vuole il meglio della serie Black Ops a un prezzo eccezionale.

Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 vi porta in un'esperienza di gioco senza precedenti. La Campagna cooperativa innovativa vi condurrà attraverso ambientazioni mozzafiato, mentre il multigiocatore esplosivo offre 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 al lancio. La leggendaria modalità Zombi di Treyarch vi sfiderà con ambienti da incubo in continua evoluzione nell'etere oscuro.

Vedi offerta su Amazon