Emergono dettagli leggermente preoccupanti dietro l’Atari VCS, la nuova console del produttore, lanciata lo scorso anno. Secondo un report emerso online, infatti, al momento l’azienda avrebbe bloccato la produzione dell’hardware, anche se non è chiaro se si tratti di uno stop definitivo e soprattutto se continuerà per tantissimo tempo.

Dietro lo stop c’è la volontà da parte di Atari di riorganizzare la sua divisione hardware. E a guardare le cifre è difficile dare torto. D’altronde i numeri non mentono: siamo a metà dell’anno fiscale del 2022 e i guadagni sono del 27% in meno rispetto allo scorso periodo. Un emoraggia di denaro, che ovviamente ha come colpevole la console, che sembra non riuscire più a vendere come pronostico e magari sperato dai dirigenti e azionisti.

La società al momento ha voluto specificare che continuerà a soddisfare gli ordini arrivati da parte dei clienti, ma è anche chiaro che la console potrebbe presto uscire di scena. Non significherebbe, però, un abbandono totale da parte della società. Con un breve comunicato diffuso da Tom’s Hardware.com, infatti, Atari ha dichiarato che “continuerà a supportare la piattaforma VCS”. La società, sempre secondo la press release, ha inoltre diversi progetti hardware in sviluppo, oltre che software. Come però si evolverà la strategia resta un mistero, ma la situazione non è differente da quella di Intellivision: la società, guidata dall’ex CEO Tony Tallarico, si troverebbe però in guai ben peggiori.

Atari VCS richiama la console originale, ma si tratta di un hardware basato su Android. Pur avendo conquistato gli appassionati, appare chiaro che probabilmente questa alternativa non ha saputo convincere una buona parte del pubblico. Atari potrebbe dunque decidere di concentrare i suoi sforzi altrove, magari proponendo piattaforme più appetibili per il mercato consumer. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.