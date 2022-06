La situazione intorno a Intellivision Amico si sta facendo sempre più oscura e misteriosa. La console, annunciata oramai da quattro anni (e rinviata quattro volte dopo quattro round di finanziamenti) sembra infatti destinata a non uscire mai. Una gestione delle risorse finanziarie da parte dell’ex CEO Tallarico avrebbe portato dunque a una situazione di stallo, con l’attuale capo del gruppo che ha messo sul tavolo la possibilità che i pre-order cancellati non possano essere rimborsati.

Attualmente la produzione della console dovrebbe cominciare entro quest’anno, ma i dubbi sono tanti e riguardano ovviamente i costi di produzione. Considerato che Intellivision Amico potrebbe davvero non debuttare mai sul mercato, in tanti si sono chiesti se l’azienda avrebbe rimborsato i pre-order. Il refund non sembra essere così scontato però, visto che al momento mancherebbero i soldi per farlo. Phil Adam, il nuovo CEO della società, vorrebbe però procedere con un rimborso, ma al momento è un’incognita.

Il CEO avrebbe comunque un piano già in atto per procedere con il racimolo del denaro necessario. Il primo è quello di dare in licenza alcune IP della società a sviluppatori terzi, che vogliono pubblicare i giochi su altre piattaforme. Con quel denaro si procederebbe a finanziare, per il quarto anno di fila, lo sviluppo della console. Successivamente sarebbe previsto anche un taglio del personale, atto a ridurre i costi, il tutto mirato a lanciare la console e ovviamente rimborsare coloro che ne hanno fatto richiesta. Non un’ottima situazione, dunque, che mette a rischio ancora di più la società, che già naviga in cattive acque.

“Stiamo processando a rilento le varie richiese di rimborsi. La situazione incerta ha spinto diversi consumatori a chiedere un refund”, le parole del CEO contenute in una mail spedita ai vari giocatori che avevano prenotato la console. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.