Avengers Project: un aggiornamento dal direttore creativo

Prima che i The Game Awards 2018 andassero in onda, molti fan avevano speculato che Square Enix e Crystal Dynamics avrebbero colto l’occasione per mostrare l’attesissimo Avengers Project. Come è chiaro, non è successo. Al tempo stesso, però, non siamo rimasti a bocca asciutta. Il direttore creativo dell’opera, Shaun Escayg, ha postato su Twitter un breve aggiornamento.

Secondo Escayg, come potete vedere poco sotto, si tratta di un gioco “veramente molto ambizioso” ed è ancora in pieno sviluppo: quindi verrà mostrato qualcosa a riguardo “quando sarà il momento giusto”.

Thanks everyone for all of your interest in The Avengers Project. We’re hard at work on this very ambitious game, and are excited to share more when the time is right.#reassemble @CrystalDynamics

— Shaun Escayg (@ShaunEscayg) December 15, 2018