Xbox Game Pass si prepara a una nuova ondata di rimozioni che colpirà alcuni titoli di rilievo nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft. Il prossimo 28 febbraio 2026 quattro giochi lasceranno definitivamente la lineup disponibile per gli abbonati, e tra questi figurano due produzioni AAA che hanno segnato rispettivamente i generi picchiaduro e action RPG negli ultimi anni. Si tratta di un reminder importante per chi aveva in lista d'attesa questi titoli o voleva completarli prima della rimozione: il tempo stringe e mancano ormai pochi giorni alla scadenza.

I due nomi più pesanti in uscita dal catalogo sono senza dubbio Injustice 2 e La Terra di Mezzo: L'ombra della guerra, entrambi disponibili su console, PC e cloud. Il picchiaduro targato NetherRealm Studios aveva portato su Game Pass l'intera esperienza competitiva dell'universo DC Comics con il suo roster di supereroi e supercriminali, mentre l'action RPG ambientato nella Terra di Mezzo di Monolith Productions aveva introdotto il celebre sistema Nemesis nella sua forma più evoluta, creando nemici e alleati dinamici all'interno della narrativa sandbox.

Ad accompagnare questi due pesi massimi ci sono Expeditions: A MudRunner Game e Monster Train, titoli che pur appartenendo a nicchie più specifiche rappresentano esperienze di qualità nei rispettivi generi. Expeditions continua la tradizione della serie MudRunner focalizzandosi sulla simulazione di guida estrema in ambienti ostili, mentre Monster Train offre un deckbuilding roguelike che ha conquistato gli appassionati del genere con la sua struttura a torre verticale e le meccaniche di combattimento stratificato.

Tutti e quattro i titoli in uscita sono attualmente scontati di almeno il 20% fino al 28 febbraio per chi volesse acquistarli prima della rimozione

Come da prassi consolidata per Xbox Game Pass, Microsoft offre agli abbonati la possibilità di acquistare i giochi in uscita con uno sconto dedicato prima che lascino il catalogo. Questa finestra temporale garantisce una riduzione minima del 20% sul prezzo base, ma alcuni titoli potrebbero beneficiare di ribassi ancora più consistenti qualora vengano inclusi nelle promozioni mensili attive contemporaneamente sul Microsoft Store. Una strategia che permette a chi ha apprezzato queste produzioni di aggiungerle definitivamente alla propria libreria digitale a condizioni vantaggiose.

La rotazione dei contenuti rimane uno degli aspetti più discussi del modello Game Pass, e rimozioni di questo calibro ricordano agli abbonati l'importanza di non procrastinare eccessivamente con i titoli che interessano. Nel caso specifico de L'ombra della guerra, parliamo di un action RPG che richiede decine di ore per essere completato nella sua interezza, specialmente considerando le campagne di conquista del sistema Nemesis e i contenuti endgame legati alla costruzione dell'esercito.

Per bilanciare queste uscite, Microsoft ha già confermato diverse novità in arrivo su Game Pass nel corso del 2026, con Avatar: Frontiers of Pandora previsto per la prossima settimana come prossimo grande inserimento nel catalogo. L'open world di Ubisoft ambientato nel mondo di Pandora rappresenterà un'aggiunta significativa per gli amanti dell'esplorazione e dell'action adventure in prima persona, contribuendo a mantenere attrattivo il parco titoli nonostante le inevitabili rotazioni.