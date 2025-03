GTA 5 Enhanced è il più grande flop di Rockstar su Steam

La frustrazione dei fan della saga di Grand Theft Auto ha raggiunto livelli senza precedenti con il lancio di GTA 5 Enhanced, l'ennesima riedizione del titolo che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi open-world. Mentre l'attesa per GTA 6 continua a crescere, Rockstar Games si trova ad affrontare una reazione senza precedenti: la versione Enhanced di GTA 5 è ufficialmente diventata il gioco della casa produttrice con la valutazione più bassa nella storia di Steam, superando in negatività persino la controversa GTA Trilogy Definitive Edition che aveva già fatto discutere per la sua qualità discutibile.

Con un indice di gradimento che si attesta a malapena sul 50,04% secondo i dati di SteamDB, GTA 5 Enhanced ha stabilito un primato poco invidiabile. Persino titoli storicamente criticati come la versione PC di Manhunt (68% di recensioni positive) o la Definitive Edition di GTA 3 (65%) godono di valutazioni significativamente migliori. Le versioni rimasterizzate di San Andreas e Vice City, pur avendo ricevuto numerose critiche al lancio, mantengono rispettivamente il 73% e il 76% di valutazioni positive.

Il paradosso è evidente nei numeri: nonostante GTA 5 Enhanced dovrebbe rappresentare la versione definitiva dell'esperienza di Los Santos, molti giocatori stanno tornando alla versione Legacy, che ha temporaneamente superato la nuova edizione in termini di utenti attivi. La delusione dei fan si manifesta in modo inequivocabile attraverso le oltre 12.000 recensioni lasciate sulla piattaforma di Valve.

Cosa offre (o non offre) la versione Enhanced

Lanciata il 4 marzo, questa nuova edizione prometteva di portare su PC tutti i bonus precedentemente esclusivi per i membri GTA+. Tra le aggiunte principali figurano opzioni di ray tracing per migliorare l'illuminazione, tempi di caricamento ridotti e veicoli aggiuntivi. Elementi che, evidentemente, non sono stati ritenuti sufficienti dalla comunità per giustificare quella che viene percepita come l'ennesima operazione commerciale in attesa del vero sequel.

Molti utenti segnalano anche problemi tecnici significativi, come l'impossibilità di migrare correttamente i propri account dalla versione Legacy alla Enhanced, contribuendo ulteriormente al malcontento generale. Rockstar potrebbe riuscire a risolvere alcuni di questi problemi con futuri aggiornamenti, ma il danno d'immagine appare già considerevole.

Non si può ignorare come parte del malcontento sia collegato all'attesa sempre più spasmodica per Grand Theft Auto 6. Dal trailer di dicembre 2023, nessuna nuova informazione è stata condivisa riguardo al sequel tanto atteso, creando un vuoto che questa riedizione non riesce certamente a colmare.