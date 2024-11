Avowed, abbiamo finalmente i requisiti di sistema PC ufficiali

La pagina Steam di Avowed, il nuovo GDR di Obsidian, è stata aggiornata con i requisiti di sistema per PC in concomitanza con l'apertura dei preordini. I giocatori possono ora conoscere le specifiche hardware necessarie per far girare il gioco sul proprio computer.

Per quanto riguarda i requisiti minimi, viene richiesto un processore AMD Ryzen 5 2600 o Intel i5-8400, 16 GB di RAM e una scheda video AMD RX 5700 o NVIDIA GTX 1070. I requisiti raccomandati prevedono invece un processore AMD Ryzen 5 5600X o Intel i7-10700K, sempre 16 GB di RAM e una GPU AMD RX 6800 XT o NVIDIA RTX 3080.

Questi dettagli tecnici forniscono agli utenti PC un'indicazione importante sulle prestazioni attese del gioco sui propri sistemi. Tuttavia, Obsidian non ha specificato i target di risoluzione, impostazioni grafiche e frame rate associati a questi preset hardware. Crediamo che eventuali approfondimenti su come girerà il gioco li avremo in prossimità del lancio.

Avowed sarà disponibile dal 18 febbraio 2025 su PC (Steam, Microsoft Windows e BattleNet) e Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Ad oggi non c'è traccia di una versione fisica (con disco) del gioco, che sembrerebbe uscire solo in formato digital delivery. Ovviamente occorrerà attendere per capire se Xbox deciderà di rilasciarlo anche nei negozi come di consueto, ma non sembra essere nelle loro idee.