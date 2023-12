Backbone One: Remote Play come PlayStation Portal, ma costa solo 83€!

Se siete appassionati di gaming console e siete alla ricerca di uno metodo per giocare, ad esempio, alla vostra libreria PlayStation 5 anche in "portatilità", allora avrete certamente messo gli occhi su PlayStation Portal. Un accessorio che, come vi raccontavamo in fase di recensione, funziona molto bene, pur non essendo paragonabile ad una vera e propria console portatile. Il punto è poi il prezzo, che certamente ha scoraggiato molti, e forse anche voi che state leggendo. Per questo, pensiamo potrebbe interessarvi acquistare invece l'ottimo Backbone One, un controller che, collegato al proprio smartphone, permette il gioco in remote play da PS5, e che costa oggi appena 83,99€ grazie ad uno sconto del 30%!

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Come detto, Backbone One è la scelta ideale per chi desidera giocare in remote play ai propri titoli PlayStation, utilizzando semplicemente il proprio smartphone e, ovviamente, la console Sony in modalità stand by. Da questo punto di vista, salvo le doverose "misure", l'esperienza è abbastanza simile a quella che potreste avere con PlayStation Portal che, di fatti, ricordiamo essere più un accessorio che una vera e propria console.

La differenza qui è nelle dimensioni, essendo Backbone One utilizzabile con smartphone (lo schermo di Portal è più vicino alle dimensioni di un piccolo tablet), ed ovviamente il prezzo, visto che questo controller per smartphone costa, oggi, appena 83 euro, contro i 219.e di Portal.

Per il resto, l'esperienza di gioco è certamente valida, visto che Backbone One si propone con un set di tasti analogici reattivi, pulsanti d'azione rapidi e levette cliccabili, offre un controllo preciso e confortevole in qualsiasi contesto ludico, dall'FPS all'action game.

Compatibile con iPhone (almeno in questa versione in sconto), e proponendosi con una latenza davvero minima, Backbone One è, in sintesi, un accessorio ideale per giocare in remote Play, e grazie al suo design ispirato al DualSense, ed alle compatibilità certificate PlayStation, vi garantirà sessioni di gioco senza alcun problema! Per questo, e specie perché Portal è attualmente sold out, vi suggeriamo di completare subito il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon del prodotto, dove potrete metterla nel carrello prima che essa vada esaurita o che l'imminente fine del 2023 azzeri, come spesso capita, le offerte presenti sullo store.

