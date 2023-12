EA SPORTS FC 24, l'edizione PS5 è in sconto del 18%!

Se nella vostra collezione di giochi di simulazione calcistica manca l'erede di FIFA, oggi è il momento ideale per arricchire il vostro repertorio di giochi con EA SPORTS FC 24. Amazon offre attualmente uno sconto sulla versione fisica per PS5, disponibile a soli 65,90€. Tuttavia, è importante tenere presente che il prezzo potrebbe subire variazioni in aumento da un momento all'altro.

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Come è facile intuire, EA SPORTS FC 24 è consigliato a tutti gli amanti del calcio che desiderano giocare a un titolo realistico ed emozionante, migliorato capitolo dopo capitolo. In questa ultima versione, la tecnologia HyperMotionV assicurerà partite ancora più affascinanti, simili a quelle dei tornei di alto livello come la UEFA Champions League o la Premier League.

Per coloro che aspirano a creare la squadra dei propri sogni, EA SPORTS FC 24 offre una vasta scelta di giocatori attuali e del passato da aggiungere alla propria formazione, permettendo anche una personalizzazione del club sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, il titolo offre la possibilità di decidere il proprio percorso calcistico diventando un giocatore o un tecnico.

In EA SPORTS FC 24, anche la grafica gioca un ruolo essenziale, con i giocatori che si muovono sul campo in modo realistico. Il pubblico e la telecronaca in italiano completano quella che è un'esperienza di gioco autentica e televisiva.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!