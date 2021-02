Baldur’s Gate 3: annunciata una patch gigante! Ecco le novità

Dopo esser stato rilasciato in fase di accesso anticipato durante lo scorso ottobre, Baldur’s Gate 3 ha già ricevuto diversi aggiornamenti che hanno inserito nel GDR una serie di novità. Mentre non conosciamo ancora una data di uscita dall’accesso anticipato, il titolo targato Larian Studios continua ad evolversi ed ingrandirsi. Ora, all’interno di una livestream dedicata ad aggiornare i fan, è stata annunciata una nuova patch a dir poco enorme in arrivo quest’oggi.

Baldur’s Gate 3: Patch 4 Nature’s Power

Nuova classe: Druidi

Tra le novità più entusiasmanti di questa nuova patch ci sono sicuramente i Druidi, una nuova classe che include oltre 30 magie e abilità. Grazie alla profonda narrativa presente in Baldur’s Gate 3, Larian ha registrato anche nuovi dialoghi unici per questa classe, in modo che scegliendo di interpretare un druido abbia lo stesso livello di interattività narrativa delle altre classi già presenti nel titolo.

Con il potere della natura a portata di mano, i Druidi possono trasformare la loro forma corporea per adattarsi al meglio a diverse situazioni. Per ora verranno rese disponibili 8 forme: Deep Rothe, Cat, Raven, Dire Wolf, Badger, Spider, Polar Bear e Aberrant.

Cambiamenti e correzioni

Insieme all’aggiunta dei Druidi, la quarta patch per Baldur’s Gate 3 propone anche tutta una serie di cambiamenti e correzioni a diversi aspetti del titolo. Modificati, per esempio, alcuni elementi nell’RNG, assicurando che un giocatore non possa più essere estremamente sfortunato o super fortunato con diversi lanci di dadi di seguito. Migliorati alcuni filmati speciali, come per esempio quelli della spell Speak with the Dead e anche molte delle cinematiche.

Diversi i miglioramenti anche per l’esperienza in multigiocatore. Grazie a questa patch, quando partirete all’avventura con i vostri amici sarete in grado di vedere i loro equipaggiamenti, gli incantesimi, l’inventario e le schede del personaggio. Infine, sono stati apportati anche numerosi miglioramenti all’esperienza quality of live, che rende Baladur’s Gate 3 ancora più fluido nelle sue meccaniche.

Una patch davvero ricca e sostanziosa di novità, a partire dalla nuova classe che permetterà ai giocatori di inziare una nuova avventura impersonando un Druido. Cosa ne pensate di questi nuovi contenuti e correzioni in arrivo su Baldur’s Gate 3?