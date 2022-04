Larian Studios ha annunciato che Baldur’s Gate 3 non uscirà in versione definitiva neanche nel 2022. L’annuncio è arrivato tramite un video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Dungeons & Dragons, dove il team di sviluppo ci racconta i lavori effettuati dal lancio fino ad oggi sul nuovo gioco e nel quale comunica quando il titolo arriverà nella sua versione migliore.

Il filmato mostra i grandi progressi compiuti dal team di sviluppo dopo il lancio della versione Early Access, avvenuto a ottobre 2020. Ovviamente questi non sono ancora sufficienti per renderlo un gioco definitivo e quindi cnsci che ci sia ancora tanto lavoro da fare, gli sviluppatori hanno dunque deciso di pubblicare la versione completa di Baldur’s Gate 3 nel 2023 e non nel 2022. Un annuncio che ovviamente potrebbe deludere i fan, in attesa oramai da quasi due anni del gioco completo, ma che probabilmente capiranno le ragioni di Larian Studios.

La pratica dell’Early Access è oramai utilizzata da tantissimi sviluppatori. Lanciare un gioco in versione Accesso Anticipato permette infatti di cominciare a raccogliere fondi, che vengono poi utilizzati per migliorare ed espandere il titolo. Non fa ovviamente eccezione Baldur’s Gate 3, che dal 2019 ad oggi si è già arricchito di contenuti ed ha anche migliorato il comparto tecnico. Potete dare uno sguardo al lungo viaggio dell’ultimo RPG di Larian Studios grazie al video che trovate poco più in basso.

Chiaramente il team di sviluppo non ha ancora potuto annunciare una data di uscita precisa per Baldur’s Gate 3. Considerato che il gioco è previsto per il prossimo anno, è molto probabile che prima dell’inizio del 2023 non si conoscerà il periodo di lancio. Non resta dunque che armarsi di pazienza e attendere eventuali annunci ufficiali in merito alla release del titolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.