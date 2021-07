Baldur’s Gate 3: la prossima grande patch è in arrivo

Per Baldur’s Gate 3 è in arrivo una nuova grande patch questo mese, un aggiornamento che aggiungerà un po’ di miglioramenti al gioco in accesso anticipato e che espanderà gli elementi di gioco. Larian Studios ha annunciato il rilascio della Patch 5 per il 13 luglio.

Sebbene non sia stato ancora pubblicato un changelog completo della nuova patch di Baldur’s Gate 3, Swen Vincke, leader di Larian, ha rivelato alcune delle novità in arrivo con questo grande aggiornamento attraverso un video su YouTube. Per cominciare, Vincke ha parlato dell’Active Roll System, un sistema che permette al giocatore di usare bonus e incantesimi quando fa un check sulle abilità, in modo da spingere la casualità dei dadi in suo favore. Modificatori e status saranno visibili sulla UI di gioco.

Ad aggiungersi al gameplay di Baldur’s Gate 3 ci sono anche i Background, un elemento fondamentale della versione 5 di D&D, gioco di ruolo da cui il titolo e la sua intera saga prendono spunto. I giocatori potranno scegliere il loro Background (Criminale, Eremita, Ciarlatano e così via) durante la creazione del personaggio. L’implementazione di questa scelta aggiunge delle mini-quest alla campagna che, se completate, possono rilasciare ricompense. Il Background dovrebbe anche aiutare i giocatori a impersonare meglio i loro personaggi.

Swen Vincke ha rivelato anche l’introduzione delle Camp Supplies (letteralmente “provviste da accampamento“), un elemento che aggiunge un po’ di pensiero strategico al riposo in accampamento, basato sulle provviste raccolte durante i gameplay. Inoltre, i riposi brevi non saranno più effettuati al solito accampamento al fiume, ma verranno effettuati in mini accampamenti disposti in giro per la mappa di gioco.

Nel frattempo era trapelata la probabile presenza del supporto al DLSS di Nvidia, quindi è possibile che si aggiorni anche la veste grafica e prestazionale di questo terzo titolo della saga di Baldur’s Gate. Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato solo su PC e Stadia per il momento. Il suo rilascio finale non è previsto per questo 2021, e forse nemmeno nel 2022.