Baldur’s Gate 3: data e requisiti di sistema dell’Accesso Anticipato

Tramite il nuovo Panel from Hell, Larian Studios ha svelato al mondo il filmato introduttivo di Baldur’s Gate 3 (che potete vedere poco sotto). Inoltre, è stata annunciata la data di uscita della versione Accesso Anticipato su PC e Google Stadia. Infine, sono stati mostrati i requisiti minimi e i requisiti consigliati dell’Early Access. Vediamo tutti i dettagli.

Baldur’s Gate 3 | Accesso Anticipato

Prima di tutto, Larian Studios ha annunciato che la versione Accesso Anticipato per PC e Google Stadia sarà disponibile dal 30 settembre. Per poter giocare l’AA su computer, è necessario rispettare i seguenti requisiti minimi e requisiti consigliati.

Requisiti minimi

Ecco prima di tutto i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Vediamo invece ora i requisiti consigliati dell’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Larian Studios ha inoltre specificato che questi requisiti potrebbero diminuire nel corso dello sviluppo: l’obbiettivo del team è di ottimizzare il videogame, quindi al raggiungimento della versione completa anche macchine da gioco meno prestanti potrebbero essere in grado di ripodurre Baldur’s Gate 3.

Trailer ufficiale

Come già detto, il team di sviluppo ha sfruttato il Panel from Hell per poter mostrare al pubblico un nuovo trailer in computer grafica: ecco qui sotto.

Il filmato, da ben 6 minuti, ci introduce al mondo di gioco e a una delle principali minacce che dovremo affrontare: il Mind Flyer. La/il protagonista sarà uno dei sopravvissuti allo schianto della nave della creatura demoniaca e inizierà il proprio viaggio nella speranza di salvarsi dall’infezione.

Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi sta convincendo?