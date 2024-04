Baldur's Gate 3: in arrivo photo mode, cross-play e finali migliorati

Larian Studios ha annunciato oggi che sta lavorando sull'implementazione del crossplay e di una modalità foto in Baldur's Gate 3. Queste novità sono state condivise nell'ultimo aggiornamento della community, il numero 26, pubblicato oggi, in cui lo studio ha anche ringraziato i giocatori per il quinto Game of the Year ottenuto da Baldur's Gate 3 ai BAFTA Game Awards.

Il prossimo aggiornamento, la patch 7, non ha ancora una data di rilascio definitiva, ma Larian ha anticipato alcuni dei contenuti che includerà. Tra le novità più attese, ci saranno finali malvagi migliorati per permettere conclusioni ancora più oscure.

La patch introdurrà anche strumenti di modding ufficiali che consentiranno ai giocatori di personalizzare l'aspetto del gioco, le animazioni, i suoni e le statistiche.

Nel post è stata condivisa anche un'anteprima delle nuove scene tagliate, mostrando Durge che controlla mentalmente un gruppo di cittadini mentre una città brucia e Durge che cammina in un paesaggio sanguinario durante un'eclissi totale.

Oltre alle nuove funzionalità, la patch 7 correggerà diversi bug segnalati dalla community, come la riluttanza di Jaheira a seguire il gruppo e unirsi al combattimento e le linee del Narratore che scompaiono durante il confronto tra Gortash e Dark Urge.

Larian ha anche confermato di essere al lavoro per aggiungere il crossplay e una modalità foto, anche se queste funzionalità non faranno parte del patch 7, ma saranno implementate successivamente.

Per quanto riguarda il futuro di Baldur's Gate 3, Larian ha specificato che non ci saranno nuovi contenuti narrativi, personaggi di origine o compagni aggiuntivi, né espansioni o sequel.

Lo studio si concentrerà invece sullo sviluppo delle proprie IP, avendo già in cantiere due nuovi progetti. Tuttavia, Larian ha assicurato ai fan che le stesse sensibilità che hanno caratterizzato Baldur's Gate 3 continueranno a guidare il lavoro dello studio, creando esperienze immersive e coinvolgenti basate sulle scelte dei giocatori.