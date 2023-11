Baldur’s Gate 3, la Patch 5 potrebbe farvi riscaricare il gioco

Larian Studios ha lanciato un avvertimento ai giocatori di Baldur’s Gate 3 in previsione del rilascio del Patch 5 prevista per oggi: preparatevi a liberare un’enorme quantità di spazio.

La Patch 5, difatti, ha un peso di 30GB, ma richiede ben 130GB di spazio libero per essere installata, come annunciato da Larian in un recente tweet.

È una quantità considerevole di spazio da liberare per accogliere un patch da 30GB. Per coloro che non avessero lo spazio necessario per installare l'aggiornamento, Larian ha proposto un consiglio: disinstallare Baldur’s Gate 3 e scaricare nuovamente la versione aggiornata.

Sebbene non sia una situazione ideale, Larian ha promesso grandi novità con la Patch 5, tra cui un epilogo con il tanto amato personaggio Withers. Inoltre, questo aggiornamento risolverà i fastidiosi problemi di rallentamento nell'Atto 3, a più riprese criticati dai giocatori.

"La Patch 5 è davvero straordinaria", ha dichiarato Michael Douse, Direttore della Pubblicazione di Larian, in un recente post su X.

"Ho trascorso l'intera giornata a discutere con gli sviluppatori, e le altre persone coinvolte, esaminando tutto. Erano tutti estremamente orgogliosi dei cambiamenti apportati. Posso affermare che molti di loro stavano pensando 'finalmente, ce l’abbiamo fatta!'. È interessante vedere come, dopo il lancio, così tanti di loro sono desiderosi di perfezionare l'esperienza di gioco".

"Inoltre, ci saranno miglioramenti delle prestazioni sia per PC che per PS5 grazie al lavoro svolto per ottimizzare il gioco su Xbox. È entusiasmante, anche se forse è la cosa meno entusiasmante della Patch 5, per dare un’idea di quanto sia emozionante."