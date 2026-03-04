Il mondo dei JRPG è in fermento: Bandai Namco si prepara a svelare un nuovo titolo RPG inedito, alimentando le speculazioni di una community da tempo in attesa di novità dal colosso giapponese. L'annuncio arriverà tramite una premiere su YouTube e punta dritto al cuore degli appassionati del genere, con un tempismo che non sembra casuale considerando il panorama attuale dei giochi di ruolo orientali. La notizia ha già fatto il giro dei principali forum e canali gaming, scatenando un'ondata di teorie e wishlist tra i fan.

Stando a quanto comunicato dall'editore, la reveal ufficiale è fissata per venerdì 7 marzo alle ore 24:00 italiane, con una premiere in diretta su YouTube. Il teaser che accompagna l'annuncio è volutamente criptico: un personaggio in stile anime impugna spada e scudo, mentre la descrizione rilasciata da Bandai Namco recita "una serenità destinata a essere turbata", suggerendo una narrativa che potrebbe giocare sul contrasto tra quiete e conflitto, tematica cara a molti JRPG di spessore.

La domanda che rimbalza tra i fan riguarda naturalmente la possibile identità del progetto. Il franchise più iconico di Bandai Namco in ambito RPG rimane la serie Tales of, che non riceve un capitolo inedito dal 2021, anno di uscita di Tales of Arise. Quattro anni di assenza per un brand storicamente prolifico rappresentano un'attesa insolita, e molti sperano che questa reveal possa finalmente segnare il ritorno della saga con un episodio completamente nuovo.

Va ricordato che l'ultima uscita legata alla serie è stata Tales of Graces f Remastered, pubblicata a gennaio 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La riedizione del capitolo originale del 2009 ha proposto grafica migliorata, numerose quality-of-life enhancement e un pacchetto di oltre 80 contenuti DLC, offrendo ai nuovi giocatori un punto d'ingresso accessibile e ai veterani una versione rifinita del classico. Un remaster apprezzato, ma che non scalfisce la fame di inedito.

Il portfolio RPG di Bandai Namco non si esaurisce ovviamente con Tales of: l'editore è responsabile anche di franchise come Sword Art Online, Scarlet Nexus e la longeva serie Super Robot Wars, ognuna con una fanbase dedicata e in attesa di sviluppi. Non è dunque da escludere che il nuovo titolo possa appartenere a uno di questi universi narrativi, oppure rappresentare un IP completamente originale, ipotesi che renderebbe l'annuncio ancora più interessante per chi segue l'evoluzione creativa degli studi giapponesi.

L'appuntamento su YouTube di venerdì sera si preannuncia come uno dei momenti gaming più attesi di questo inizio 2026 per gli amanti dei JRPG.