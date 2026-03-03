Pokémon Pokopia si candida come uno dei titoli più significativi nella storia del franchise di Game Freak e The Pokémon Company, e i numeri su Metacritic lo confermano in modo inequivocabile. Lo spin-off in stile Animal Crossing ha conquistato la vetta assoluta della classifica dei giochi Pokémon sul noto aggregatore di recensioni, stabilendo un nuovo primato che nessun capitolo della serie era riuscito a raggiungere fino ad oggi. Un traguardo che merita attenzione, soprattutto considerando la vastissima libreria di titoli che compone questo franchise trentennale.

Il Metascore ufficiale di Pokémon Pokopia è 89, un punto in più rispetto al precedente detentore del record, Pokémon Y, fermo a quota 88. Subito dietro si trovano titoli storici come Pokémon Sun, Pokémon Moon, Pokémon X, Pokémon White Version, Pokémon Black Version e i due remake Pokémon SoulSilver Version e Pokémon HeartGold Version, tutti con un Metascore di 87. Superare capitoli del calibro di HeartGold e SoulSilver, da anni considerati tra le vette qualitative della serie dai fan più accaniti, non è affatto un risultato banale.

Ciò che rende ancora più interessante questo primato è la natura stessa di Pokopia: non si tratta di un RPG tradizionale a turni, ma di uno spin-off che riprende le meccaniche gestionali e sociali tipiche di Animal Crossing, applicandole all'universo dei Pocket Monster. Un concept che avrebbe potuto dividere la fanbase, e che invece sembra aver conquistato critica e giocatori con una formula capace di coniugare nostalgia e freschezza.

Per chi non avesse ancora avuto modo di mettere le mani sul gioco, l'attesa è quasi finita: Pokémon Pokopia arriva su Nintendo Switch 2 il 5 marzo, una finestra di lancio che coincide con un periodo particolarmente festoso per il franchise.

La scorsa settimana, Pokémon ha celebrato il suo 30° anniversario con un Pokémon Presents in grande stile, durante il quale sono stati annunciati numerosi contenuti, tra cui un dispositivo in stile Game Boy dedicato alla musica Pokémon e il ritorno su Switch 2 di Pokémon XD: Gale of Darkness, originariamente uscito su GameCube.